草擬「監督條例過渡條款」 民團：對中談判不許打假球

2019-04-16 11:32

〔記者陳昀／台北報導〕立法院內政委員會本週排審兩岸協議監督條例，但台灣公民陣線、經濟民主連合兩團體認為，各版本草案都沒有溯及既往，是嚴重立法缺失，加上國民黨立委江啟臣也提出「政治協議沒有定義是『打假球』」問題，因此今天召開記者會提出民間版的「政治協議定義」與「監督條例過渡條款」，並呼籲朝野立委，建立對中談判的民主防衛與民主監督機制，「通通不許打假球」。

台灣公民陣線發起人徐偉群指出，江啟臣批評政院兩岸人民關係條例5-3條修正草案對「政治協商」定義太模糊、立院無法監督、條文內容像在打假球，上述說法都是正確的，因此要補破洞，增列條文明確定義「政治協商」。

徐偉群說，他們將「政治協商」定義為：在延續和平非武裝衝突狀態下，建立軍事互信機制，商定雙方在國際上的代表或地位，或其他關於雙方政治關係之所有約定，但還是必須經過雙修憲高門檻才可以，此外，只要涉及主權定位、自由民主憲政等問題，通通不能談。

經濟民主連合召集人賴中強表示，各黨派共提出6版本監督條例，卻對於生效前的協議沒有溯及既往，是嚴重的立法缺失，因此經民連要提出過渡條款補足未進行的國會監督、公民參與、資訊公開、衝擊評估程序。

經民連草擬的「監督條例過渡條款」針對談判中、審議中、未完成備查程序且實施中3種協議加以規範；其主張，在監督條例施行前已展開談判、未簽署協議的議題，政院應該辦理預期效益與衝擊影響評估，並公布檢討報告。

經民連主張，包含服貿協議、租稅合作協議等審議中協議，政院須執行兩階段辦理預期效益與衝擊影響評估、向立院提出施行準備之影響評估報告及影響因應方案，立院得要求退回協議之決議，或逐條逐項審查、表決，並得經院會決議為通過、否決、修正、附加附款或保留之決議；未完成備查程序之實施中協議，政院應辦理施行檢討與衝擊影響評估報告，並就續行協議、要求重啟談判、終止協議、加強行政配套措、加強立法配套措施等6種組合選項提出方案，提請立法院同意。

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