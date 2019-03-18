學者發起公民陣線 總戰略「打造台灣共同體」

2019-03-18 12:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕76位學者今宣布成立「台灣公民陣線」，計畫透過座談、出版與公民運動等方式與社會對話，並促成政黨採納政見、推動實踐，凝聚「台灣共同體」。「台灣公民陣線」發起人之一賴中強說，台灣完成政治民主化，民主並沒有深化到經濟、社會和文化等各領域，加上面對中國威脅，憂心保守勢力反撲局勢，決定發起此陣線突破歷史困局。

今逢318學運5週年，全台76位學者昨共同宣布成立「台灣公民陣線」。成立聲明中指出，台灣公民陣線相信「確保台灣主權獨立」、「持續深耕台灣民主」、「永續台灣美麗家園」仍是多數台灣人的共同信念，去年地方選舉結果反映的則是台灣仍困於經濟尚未轉型及民主淺層化的歷史困局。

台灣公民陣線發起人之一賴中強表示，台灣完成了政治的民主化，但是民主並沒有深化到經濟、社會、文化各種領域，因此保守勢力可以非常快速的集結跟反撲。同時，台灣的民主其實是面對外在中國因素的威脅，對於這樣的局勢，「我們感到非常憂心」，因此決定發起「台灣公民陣線」，一起突破台灣民主的歷史困局。

台灣公民陣線指出，突破當前困局的總戰略是打造自由、平等、團結、永續的「台灣共同體」，盼強化「進步價值」做為推動社會蛻變的原動力，以「價值連結」做為國人自我認同與地緣政治的定位標。

台灣公民陣線規劃接下來透過座談、出版、巡迴演講、政黨對話、公民運動等方式，凝聚對台灣重大政治問題的階段性共識，5項具體行動包括推動「進步價值驅動的創新經濟」、「國家投資個人與家庭的社會團結政策」、「建立民主防衛機制」、「公民應對資訊戰的機制」及「提出並實踐公民政綱」。

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