「拒絕一國兩制」高雄遊行 揮掃帚喊「韓國瑜、掃國賊」

2019-04-07 19:10

〔記者方志賢／高雄報導〕「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」高雄大遊行今下午吸引2、3000人走上街頭，遊行隊伍最後抵達高雄市政府，並在市府前撕毀巨幅《告台灣同胞書》40週年習近平談話，抗議民眾還揮動掃帚，高喊「韓國瑜、掃國賊」，以表達捍衛主權的立場。

為抗議韓國瑜進入中聯辦，涉出賣台灣主權，由台灣各領域公民運動工作者組成的台灣公民陣線，今下午在高雄前鎮勞工公園舉辦「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」大遊行。

約下午3點半，接力短講結束，隨即展開遊行，為擔心有不同立場民眾鬧場，高雄市警局出動上百名警力警戒，約下午近4時30分許，遊行隊伍抵達高雄市府。

台灣公民陣線發起人賴中強隨即站上宣傳車，拿出巨幅《告台灣同胞書》40週年習近平談話，他強調這次遊行是為了抗議韓國瑜，並向中國清楚表達拒絕一國兩制。

賴中強批評韓國瑜走進中聯辦，以行動向中聯辦及中國北京政府磕頭，用行動為一國兩制背書，為抗議中國，賴中強帶領群眾一起撕毀手中「拒絕一國制」看板的及宣傳車上的巨幅《告台灣同胞書》40週年習近平談話。

現場民眾也高呼「主權不能賣」、「民主不能賣」、「台灣中國一邊一國」、「拒絕一國兩制」、「今日香港、明日台灣」等口號。活動最後由民眾揮動掃帚，高喊「韓國瑜、掃國賊」以表達台灣人「拒絕一國兩制，打造台灣新國家」的強烈心聲。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/