兩岸條例修法 公民陣線建議增訂條文防違法政治談判

2019-04-22 11:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院今天審查「兩岸人民關係條例修正草案」，討論兩岸協商中政治協議的相關規範。台灣公民陣線今天指出，支持此修法跨出民主防衛第一步，為政治談判畫紅線；也建議修法應明訂政治協議應有定義，並增訂條文，防範未來行政機關違法推動政治談判。

立法院內政委員會今天審查「兩岸人民關係條例修正草案」。行政院版修正草案增訂第5條之3，明定兩岸協商簽署政治協議，應經國會雙審議及人民公投，高門檻程序比照修憲；且主權國家地位與自由民主憲政秩序不得做為協議項目。

台灣公民陣線今天上午在立法院外召開記者會，一同高喊「民主防衛第一步！政治談判畫紅線！」口號，呼應立院審查此案。經濟民主連合召集人賴中強說，當中國要強推一國兩制，國內也有政治人物附和和平協議，這兩天也有新聞倡議金門作為「和平實驗區」為和平協議奠定基礎。

賴中強說，這是這屆國會最重要的法案，因為這一切都已經造成台灣民主能否維繫的危機，因此台灣公民陣線支持此修法，跨出民主防衛第一步，為政治談判畫紅線。

台灣守護民主平台會長邱文聰並進一步提出積極建議說，條文規範對象「涉及政治議題之協議」應有明確定義，否則很容易形成行政機關與立法機關間的衝突。邱文聰說，參考2005年《連胡公報》相關內容，，台灣公民陣線建議條文明定：「政治議題之協議，係指建立軍事互信機制，商定雙方在國際上之代表或地位，或其他關於雙方政治關係或涉及主權行為之所有約定」。

另外，邱文聰也接著說，行政院版草案仍欠缺明確的制衡規定，為了防範未來行政機關違法推動政治談判，建議增訂「違背本條規定所為政治議題之協商或約定者，無效。人民、法人或政黨得聲請司法院大法官命機關停止其行為或回復原狀，並得先為急速處分」。

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