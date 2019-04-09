兩岸條例修正案三讀 中資違法來台可罰2500萬

2019-04-09 12:39

〔記者黃欣柏／台北報導〕為杜絕違法中資來台，立法院院會今三讀通過「兩岸人民關係條例第93條之1修正案」，未來中資若未經許可在台從事投資，最高將可處2500萬元，而若應申報而未申報，或有申報不實、不完整及規避、妨礙、拒絕檢查者，也可處最高250萬元罰鍰。

根據現行「兩岸人民關係條例」第93條之1，若中資未經主管機關許可就來台從事投資，主管機關僅得處12萬元以上、60萬元以下罰鍰，被質疑罰則太輕，因此行政院、民進黨及時代力量立委均提出修法版本，整合後將罰則改為12萬元到2500萬元，藉以增加執行力度與彈性。

另外，對於應申報而未申報、申報不實、不完整及規避、妨礙、拒絕檢查者，以及違反轉投資規定者，現行法規僅可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，本次修法也加重為6萬元以上、250萬元以下罰鍰，但也針對情節輕微者設置改正後免罰的規定。

時代力量立委黃國昌在修法通過後發言表示，中資有各種方式可以假冒外資進入台灣投資，嚴重牴觸、迴避「兩岸人民關係條例」所定之規範，但現行裁罰基準卻僅12萬到60萬元，這種罰則對於假中資來講根本形同具文，例如先前中國阿里巴巴公司違法來台投資，僅被裁罰12萬元，「根本是把我國法律規範當成笑話！」

黃國昌強調，本次修法僅是一個開始，時代力量黨團認為這種假冒外資、擾亂市場秩序的行為，應該要科以刑罰，呼籲立法院內政委員會盡快針對時代力量黨團的相關提案進行協商。

根據時力黨團提出的「兩岸人民關係條例第93條之4修正草案」，對於借名、隱匿身分之中資，可對其行為人處5年以下有期徒刑，併科2500萬元以下罰金。（12:57更新）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/