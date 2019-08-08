利奇馬再增強、暴風圈擴大 台中以北納入陸警範圍

2019-08-08 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕強颱利奇馬持續逼近，威力持續增強，根據最新氣象觀測顯示，利奇馬強度再度提升，暴風圈範圍也擴大，苗栗、台中也納入陸警範圍。

中央氣象局最新觀測顯示，強烈颱風利奇馬今下午5點的中心位置在北緯24.0度，東經125.2度，即在台北的東南東方約390公里之海面上，正以每小時19公里的速度向西北進行，根據最新資料顯示，利奇馬颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，中心最大風速提升至每秒53公尺，相當於16級風，七級風暴風半徑也從250公里擴大至280公里，十級風暴風半徑也從80公里增加到100公里。

由於利奇馬暴風圈擴大，氣象局也將苗栗、台中納入陸警範圍內，對中部以北陸地將構成威脅；氣象局提醒，強烈颱風利奇馬結構完整，颱風眼清晰可見，暴風半徑接近正圓，此颱風環流寬廣，尤其是西南側對流發展相當旺盛，民眾須嚴加防範。

美軍聯合颱風警報中心觀測顯示，利奇馬下午的中心氣壓已降至912百帕，同時中心風速提升至130節，達其熱帶氣旋等級最高的「超級颱風」標準，也距離美國國家颶風中心最高等級的五級颶風（風力137節以上）僅一步之遙。

不過美方對於風速標準採取「1分鐘平均風速」，較台日氣象機構採取「10分鐘平均風速」而言，採用較短時間測量的平均風速會比較長時間測量的數值來的高，所以美國氣象單位所公布的颱風資料當中，最大風速比中央氣象局判定的還高是正常狀況。

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