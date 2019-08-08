9號颱利奇馬步步進逼！今明停班停課資訊一覽（不斷更新）

2019-08-08 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕強颱利奇馬來襲，中央氣象局今上午8時半發布海上陸上警報，目前利奇馬中心位置在台北東南東方約500公里的海面上，以每小時15公里速度往北北西行進，其暴風圈逐漸靠近東半部海面，對新北、基隆、台北、宜蘭與花蓮，可能構成威脅，提醒民眾應嚴加戒備。以下整理今明兩日全台各縣市停班課資訊，本報將陸續更新：

【北部】

基隆市：今晚正常上班上課；至於明天是否上班上課，最晚今晚10時前宣布。

台北市：今晚正常上班上課；至於明天是否上班上課，最晚今晚10時前宣布。

新北市：今晚正常上班上課；至於明天是否上班上課，最晚今晚10時前宣布。

桃園市：尚未宣布消息。

新竹市：尚未宣布消息。

新竹縣：尚未宣布消息。

苗栗縣：尚未宣布消息。

【中部】

台中市：尚未宣布消息。

彰化縣：尚未宣布消息。

南投縣：尚未宣布消息。

雲林縣：尚未宣布消息。

嘉義縣：尚未宣布消息。

嘉義市：尚未宣布消息。

【南部】

台南市：尚未宣布消息。

高雄市：尚未宣布消息。

屏東縣：尚未宣布消息。

【東部】

宜蘭縣：尚未宣布消息。

花蓮縣：尚未宣布消息。

台東縣：尚未宣布消息。

【外島】

澎湖縣：尚未宣布消息。

連江縣：尚未宣布消息。

金門縣：尚未宣布消息。

確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網為準。

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