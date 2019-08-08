9號颱利奇馬步步進逼！今明停班停課資訊一覽（不斷更新）

強颱利奇馬來襲，中央氣象局今上午8強颱利奇馬的海上陸上警報，目前利奇馬中心位置在台北東南東方約500公里的海面上，以每小時15公里速度往北北西行進，其暴風圈逐漸靠近東半部海面，對新北、基隆、台北、宜蘭與花蓮，可能構成威脅，提醒民眾應嚴加戒備。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕強颱利奇馬來襲，中央氣象局今上午8時半發布海上陸上警報，目前利奇馬中心位置在台北東南東方約500公里的海面上，以每小時15公里速度往北北西行進，其暴風圈逐漸靠近東半部海面，對新北、基隆、台北、宜蘭與花蓮，可能構成威脅，提醒民眾應嚴加戒備。以下整理今明兩日全台各縣市停班課資訊，本報將陸續更新：
【北部】
基隆市：今晚正常上班上課；至於明天是否上班上課，最晚今晚10時前宣布。
台北市：今晚正常上班上課；至於明天是否上班上課，最晚今晚10時前宣布。
新北市：今晚正常上班上課；至於明天是否上班上課，最晚今晚10時前宣布。
桃園市：尚未宣布消息。
新竹市：尚未宣布消息。
新竹縣：尚未宣布消息。
苗栗縣：尚未宣布消息。
【中部】
台中市：尚未宣布消息。
彰化縣：尚未宣布消息。
南投縣：尚未宣布消息。
雲林縣：尚未宣布消息。
嘉義縣：尚未宣布消息。
嘉義市：尚未宣布消息。
【南部】
台南市：尚未宣布消息。
高雄市：尚未宣布消息。
屏東縣：尚未宣布消息。
【東部】
宜蘭縣：尚未宣布消息。
花蓮縣：尚未宣布消息。
台東縣：尚未宣布消息。
【外島】
澎湖縣：尚未宣布消息。
連江縣：尚未宣布消息。
金門縣：尚未宣布消息。
確切停班停課資訊以行政院人事行政總處網為準。