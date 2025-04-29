剴剴營養不良致血管塌陷 法醫：瀰漫性外傷「像球棒打的」

涉嫌虐死男童剴剴的保母劉彩萱（右二）、劉若琳（左二）。（資料照，記者張文川攝）

2025/04/29 13:26

〔記者張文川／台北報導〕台北市1歲10月男童「剴剴」前年底遭案保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死，台北地院國民法庭今（29）日持續開庭，上午傳喚鑑定剴剴死因的法醫師許倬憲說明解剖鑑定情況；許倬憲說，剴剴遺體的頭、臉部位有大面積瘀傷、門牙脫落，四肢多處淺層瘀傷可能是綑綁所致，深層軟組織出血性壞死，可能是鈍力如地面、棍棒毆打所致，瘦到「肋骨明顯可見」，臀部沒肉而出現皺褶，營養不良導致血管內幾乎沒有血液而血管塌陷。

許倬憲是法務部法醫研究所病理組組長，有28年法醫、6000多件解剖經驗，他是剴剴遺體的剖解執刀醫師，今到庭說明鑑定過程及結果，他說鑑定結論是剴剴全身多處瘀傷、挫傷，形成皮下組織液瘀積，因血液循環不良造成細胞缺氧，導致低血溶性休克死亡。

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許倬憲說，剴剴的血液檢體有抗組織胺藥物成分，沒有毒物反應，頭部、臉部有多處大面積瘀傷，頭皮多處皮下組織出血，顱內未出血，可見頭部外傷並非直接致死原因。

許說，剴剴下門牙脫落，兩耳有擦瘀傷，鼻孔周圍裂傷、瘀傷，嘴唇瘀傷、左嘴角裂傷，頸部、胸部表層皮膚瘀傷，體腔無內出血，體型削瘦，肋骨輪廓明顯可見，臀部呈現皺摺狀，為營養不良的外顯；有肺炎病變，肺泡內吸入非常少量食物，但非致死原因。

屍斑不明顯，眼結膜蒼白，腦血管缺血、塌陷，以顯微鏡觀察肺、肝、腎等有器官，發現週邊血管也因缺血而塌陷。他解釋，血管內原本應布滿紅血球，這些器官外圍因有瀰慢性外傷，皮下有瘀積血液，瘀傷，為了找出原因而將器官切片，以顯微鏡觀察血管，證明血管內沒有血液而呈塌陷狀態。

許倬憲認為，剴剴並非因橫紋肌溶解致腎衰竭死亡，而是因遭到外力束縛約束、長時間罰站、毆打創傷，頭臉四肢多處外傷及瘀傷，造成皮下血液及組織液鬱積而致「低血溶性休克」，此為直接死因，而間接死因則是營養不良與肺炎。

許倬憲於回答檢察官問題時解釋，腦部是人體最重要的器官，人垂死之際會將最後的氧氣送往腦部，剴剴因血液不足，無法送氧至腦部，以致出現腦部缺氧的現象。

許說，營養不良、肺炎未必會死亡，但其造成的低溶血性休克、腦部缺氧結果，會成為死亡主因，血管內滲透壓不足，水份往血管外面跑，血管內沒有血而塌陷，終致低血溶性休克；營養不良會降低免疫力，以致感染肺炎，剴剴的膽汁也呈現低下。

許倬憲指出，綑綁四肢確實可能造成死亡，本能的掙扎會致使微血管破裂；長久罰站會使血管內的組織液瘀積，造成腳部水腫，血管沒有破裂，但組織液滲出血管，會造成低血壓、休克。法庭今日下午將傳喚台大醫院兒少保護醫療中心主任呂立作證。

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