強颱利奇馬持續增強 暴風圈估明天凌晨觸陸

2019-08-08 17:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕強烈颱風利奇馬逐漸逼近台灣，中央氣象局下午4點15分發布最新海上陸上颱風警報，氣象局課長羅雅尹說，颱風強度過去一段時間是有稍微增加，今晚至明天北部、東北部地區風雨會越來越大，中南部山區明日雨勢也將越來越大；若沒有太大變化，預估暴風圈觸陸時間是在明天凌晨。

中央氣象局下午4點15分最新預報顯示，利奇馬颱風正位於台北東南東方約400公里海面上，7級暴風半徑為250公里；近中心最大風速為每秒51公尺（約每小時184公里），相當於16級風；瞬間最大陣風達每秒63公尺，相當於17級風。目前正以每小時19公里速度向西北前進，估明日下午2點颱風中心將來到台北東北方約180公里的海面上。

羅雅尹說，今天下午2點至4點颱風外圍環流這波水氣進來，各地都有明顯降雨，結合午後熱力作用，台南出現時雨量80毫米，台東超過100毫米，預估外圍雨帶一波波進來，今晚到明天北台灣包含北部、東北部地區，風雨會愈來愈大，其他地方也有局部陣雨。

根據風力預測資訊顯示，明天颱風中心距離台灣北部最近的時間是在上午，這段期間桃園以北及宜蘭地區，最大陣風可能達到9-11級，新竹地區陣風也在逐漸轉大，花蓮地區受到地形屏障效應，整體陣風沒有那麼大。

羅雅尹說，利奇馬颱風位在大低壓帶環境中，雖然東邊有柯羅莎颱風，但兩者距離超過1000公里以上，兩者中間有交互作用機率低；昨天到今天利奇馬颱風都是順著低壓帶環流加上北邊導引，往西北移動，明天下半天到北部海面時，正好太平洋高壓勢力稍為東退，利奇馬會往偏北方向轉上去離開。

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