防範利奇馬颱風侵襲致通訊中斷 軍方衛星通訊車進駐烏來

2019-08-08 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕強颱利奇馬即將襲擊北台灣，國軍調派部隊到各潛勢災害地區預先部署，以因應颱風來襲可能造成的救災行動。國軍第三作戰區今日已派遣兵力機具至首當其衝的宜蘭，海軍192艦隊水下作業大隊也於今日在基隆、蘇澳完成裝備人員編組，望能與民眾一同守護家園。

由於烏來地區歷次在颱風地震期間，對外通訊都會中斷，軍方此次特別預先派遣衛星通訊車進駐烏來，務必要在颱風期間仍維持通訊順暢。

第三作戰區指揮官丶陸軍六軍團指揮官楊基榮於今日前往新北市烏來區與區長進行災防資訊交流，副參謀長也進駐宜蘭。另外也與各地方政府建立連絡管道，望能在第一時間全力協助災防任務。

宜蘭位於利奇馬颱風首當其衝之位，因此派遣149名兵力以及救災車輛13部、膠舟2艘。而位於烏來的台北防災區也派遣56名兵力和12部救災車輛，並設置軍方的衛星通訊車，希望能順利度過此次強颱。

第三作戰區強調，目前待命國軍共計9263名，救災車輛機具共1538部以及膠舟16艘，皆已完成整備。國軍將密切關注颱風動態，並與各地災防區與地方政府合作全力防颱救災。

此外，海軍蘇澳後勤支援指揮部秉持超前部署、預置兵力及隨時防救原則，今日完成救災預置兵力布署事宜。派遣聯絡官等7員進駐蘇澳鎮活動中心；原鄉部落南澳高中36員救災兵力待命；AAV7兩棲登陸突擊車、兩棲突擊橡皮艇及官兵均完成進駐整備，隨時掌握災情訊息，迅速投入救災任務，確保民眾生命財產安全無虞。

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