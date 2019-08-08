強颱利奇馬來襲 氣象局：接近台灣時強度還可能增強

2019-08-08 11:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕強颱利奇馬來襲，氣象局指出，其接近台灣時強度還有增強可能，北部地區首當其衝，估計今天深夜到明天凌晨暴風圈將觸陸，今天深夜到明天一整天北部地區嚴防強風豪雨，而明天起到後天，受到西南風影響，中南部也要注意可能有大雨。

根據氣象局最新資訊，颱風利奇馬中心上午10點時位於台北東南東方約500公里海面上，以每小時15公里朝北北西前進。氣象局指出，利奇馬所行經海域海水條件很好，目前它剛達到強度颱風等級，暫時還沒有太多變化，但接近台灣時有可能維持目前強度，或者增強強度。

氣象局表示，目前雙北、基隆、宜蘭、花蓮等5縣市為陸上警戒區，雨已經一陣一陣在下，隨著時間越晚、颱風越接近，估計今天深夜到明天凌晨時暴風圈可能觸陸，陣雨情況將越來越明顯，且接下來桃園也有可能陸續納入警戒區範圍。

氣象局說，今天深夜到明天一整天北部地區都要嚴防強風豪雨，後天白天起隨颱風逐漸遠離，降雨可望緩和下來，但風的部分還是要注意。至於中南部雖然未在暴風圈範圍，但可能明天也會開始下雨，且隨颱風遠離，風向轉偏西或西南風，中南部地區後天也還是可能持續下雨，民眾不能掉以輕心。

至於颱風中心是否可能登陸？氣象局解釋，由於周邊導引氣流複雜，路徑還是可能有變化，也不排除在接近台灣過程中，會有再偏西或偏東情況。目前利奇馬雨柯羅莎雖然距離有1500公里，但處於同一個低壓帶，仍存在些微影響，不過隨利奇馬路徑往北北西，柯羅莎往北，兩者接下來距離會越來越遠，交互作用也會越來越低。

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