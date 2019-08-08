08/08 各報重點新聞一覽

2019-08-08 06:29

自由時報

連續出招施壓台灣 中國抵制金馬獎

二○二○台灣總統大選前，中國停止核發來台觀光客自由行簽證、限縮團客名額，昨天又宣布暫停中國影片和人員參加二○一九年第五十六屆台北金馬影展，連續對蔡政府施壓。中國國台辦副主任龍明彪昨受訪時明確回應，暫停的原因大家都知道，「台灣現在照這種政治情形、政治生態，會帶來很多問題」。行政院則反擊說，畫地自限是中國損失！

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因應中國限縮來台旅遊 中客第三方入境擬免簽

中國限縮中客來台旅遊，衝擊台灣觀光產業，交通部長林佳龍昨表示，除擴大國旅秋冬遊補助外，也正研議開放中國及東南亞遊客第三方入境免簽，預計本週與陸委會、外交部、國安局等單位開會研議。

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反洗錢有成 上半年沒收逾36億

台灣近年致力配合亞太防制洗錢組織（ＡＰＧ）強化洗錢防制能力，前年六月修正「洗錢防制法」降低檢警查緝門檻後，成果績效大躍進！根據內政部警政署最新統計，今年上半年警方查獲五三四件洗錢案，抄沒不法金額高達三十六．八八億元，比去年同期增加八倍。此外，警方半年來至少斬斷近百個透過洗錢手法「錢進中國」的不法管道。

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聯合報

林佳龍：研議陸客從第三方入境免簽

大陸自八月一日起停發陸客來台自由行通行證，衝擊國內觀光產業，大陸也宣布暫停參加金馬獎，緊縮措施一項接一項。交通部長林佳龍昨天表示，陸客不來，一定會有衝擊，但陸客不來，「我們就自己來想辦法」，交通部已在研議開放陸客經第三方入境來台免簽。

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利奇馬不排除轉強颱 風雨愈晚愈大

中颱利奇馬來勢洶洶，中央氣象局昨天發布海上颱風警報。氣象局簡任技正謝明昌表示，今天下半天到周五一整天，是颱風距離台灣最近、影響最顯著時段，由於颱風強度持續增強，靠近台灣時將達中颱上限，也不排除變成強烈颱風，預估今天白天將發布陸上颱風警報。

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中國時報

大陸宣布暫停參加金馬獎 兩岸文化交流奄奄一息

繼陸客自由行喊卡後，大陸國家電影局7日又宣布暫停大陸的影片及人員參加今年台灣金馬獎，一連串的限縮措施，讓兩岸民間文化交流氣氛詭譎。據了解，近日有不少兩岸民間文化交流，紛紛無預警取消，無論是書畫展，還是花博園藝考察，且多為陸方取消赴台，兩岸各類民間交流，從點到面，正遭遇寒冬。

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陸警預估今發布 下午、明天風雨最大 利奇馬恐變強颱 豪雨炸全台

利奇馬颱風逐漸逼近，氣象局昨日對台灣北部、東部、東南部海域發布海上警報，氣象局簡任技正謝明昌表示，強度至少可達中颱上限，有可能變成強颱。預估今日白天發布陸上警報。今日下午與明日全天是颱風影響最明顯的時候，今日北部、宜蘭的雨勢是大雨、豪雨等級，明日因颱風最接近，整個西半部（含北部）都會提升到豪雨以上等級，要做好防颱準備。

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