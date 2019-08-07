大二生林亭熱愛棒球 自費趕場拍攝感動瞬間

2019-08-07 19:20

［記者劉婉君／台南報導］政治大學傳播學院2年級學生林亭，喜愛棒球、籃球，也愛攝影，她將兩者結合，去年11月起成為業餘記者，扛著相機到各地拍攝棒球比賽，希望能記錄下球賽令人感動的瞬間，也為球員留下珍貴紀錄，期盼未來成為美國職棒的隨隊攝影。

林亭在高中時曾參加棒球社團，她的文稿及照片除了在臉書粉絲專頁「林亭的棒球筆記」分享，也是「運動視界」及聯合新聞網的美國職棒專欄特約記者，要兼顧學業及採訪，林亭說，不只要努力擠出時間到各地拍比賽，每次採訪的車資、住宿費及攝影器材也要自備，都靠平時利用課餘時間在校刊擔任記者打工賺取經費。

7月底為了到台南拍攝U-12世界盃少棒賽，她花了4千元租借鏡頭，倒數第2場賽事時，台南下大雨，她用衣服遮蓋鏡頭，沒想到鏡頭竟滑落到地面，維修費將近1萬元，對還是學生的她是一筆很大的負擔，「幸好後來有拍攝到冠軍賽的畫面，記錄下歷史的一刻。」

林亭說，U-12賽事期間，她與另一名女性業餘記者在運動視界協助申請及大會同意下進行採訪，兩人均是自費，每天都待到很晚，想要拍下擊球的瞬間、球員擊掌、擁抱，必須時時都不能鬆懈，往往一天拍了7、8個小時下來，總是閉起來的右眼視力模糊，手腕也因鏡頭重達約1.6公斤而感到痠痛。

不過，每天在亞太國際棒球訓練中心及善化棒球場兩地跑，她也挖掘到其他媒體沒注意到的故事。澳洲隊在與斐濟隊比賽前，特地準備了全新的手套，由選手們事先藏在背後，再於兩隊球員列隊時，送給斐濟隊的小朋友一個驚喜，這則故事透過她在粉專分享，也感動不少人。

林亭表示，一般報社及媒體在拍攝時，往往挑最重要的賽事，或是只關注台灣隊，但她希望能幫其他沒有突出表現的小朋友也留下一些紀錄。當天接到熟識的澳洲隊翻譯事先告知此事，立即搭車趕赴善化，發現當場沒有其他媒體及大會新聞組人員，心想「好險我有及時趕到。」

而在採訪委內瑞拉隊時，因為自己會一點西班牙文，小球員們很興奮，翻譯也很熱情地回答問題，並同意讓她拍攝休息室，讓她意外得知小球員們在沒有比賽時，原來會去大採購巧克力醬、記憶卡、USB、墨鏡等，準備帶回國。

林亭說，每張照片，都是經過努力才拍出來的成果，但業餘攝影師在網路上的作品，常常會被轉載，太多人以為只要標註出處就可以使用，但不論是法律或是基於尊重，都應該要經過拍攝者本人同意才能使用，希望大家能以這樣的觀念面對業餘記者辛苦的成果。

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