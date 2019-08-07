75歲老農種稻奪金牌 無牙老姐興奮大喊：「他是我弟弟」

2019-08-07 15:19

［記者黃明堂／台東報導］台東縣各區稻米比賽活動，今天由台東地區農會率先登場，75歲老農尤金樑奪金牌，在場的80幾歲無牙老姐興奮大喊：「他是我弟弟」！至情至性為弟弟感到驕傲。

台東縣府農業處長許瑞貴到比賽會場觀賽，他表示，全縣各區的稻米比賽，由台東地區農會首先登場，陸續還有關山鎮、長濱鄉及池上鄉都將辦理比賽，各區的優勝者，將分別參加全國性的稻米競賽，他有信心台東可拿下好成績。

第一名是來自豐原里的尤金樑、第二名建農里的曹洪福、第三名豐原里的郭政男，優勝依序為張世勉、陳孝餘、林全彥、李明家、羅文英、汪健德、賴文生。

擔任評審的台東區農業改良場作物改良課長丁文彥說，這次參加決賽的稻米品質都優於以往，特別是，雖然不是香米，但煮時散發天然香氣，可見農民肥料控制的很好。

場長陳信言看了鎮成績排行最高有87.52分，直言以為到了池上、關山，這樣的表現，有機會在全國賽得名。

尤金樑是樸實的老農民，從小就種稻，目前在豐源地區有逾7公頃稻田，過去比賽有得過名，但冠軍是第一次。他說，關鍵在於施肥的拿捏，量不能過多。

他的老姐陪他到場，聽到第一名，高興的大聲向全場說「他是我弟弟」，也顧不得台上致詞，拿起手機打回家報戰功，農民的至情至性，令在場人士都為他們感到高興。

台東地區農會總幹事李建通表示，與農民並肩作戰多年，為「埤南米」打出品牌，希望為大台東地區的稻農爭取市場能見度，進而提高農民收益。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法