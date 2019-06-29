放暑假先割稻 都市囝仔體驗「粒粒皆辛苦」

2019-06-29 17:23

〔記者陳冠備／彰化報導〕放暑假囉！今天是放暑假第一天，來自基隆市堵南國小及社區發展協會民眾，一早就到彰化縣埤頭鄉大湖國小參與割稻樂趣，大人小孩一起彎腰割稻，再用傳統的脫穀機脫殼，最後圍著一起吃割稻飯，體會插秧後收穫的樂趣。堵南社區協會理事長余進益表示，金黃稻田在都會社區已不復見了，趁夏日收割前，帶領社區成員、學童下鄉來體驗「粒粒皆辛苦」精神。

埤頭鄉農會與大湖社區合作施行食農教育多年，利用大湖國小旁一處約150坪大的土地栽種水稻，近日稻榖轉黃，洋溢稻香，大湖社區邀請基隆堵南社區一起來收割，埤頭鄉長杜懿彩也到場，技術熟練指導都市囝仔如何割稻，現場趣味聲不斷。

余進益表示，堵南地區農地幾乎都備破壞掉了了，十數年都不見水稻，地方民眾一直都想回味農村生活，於是利用暑假機會，帶領40多位堵南國小學童跟家長們，來到彰化當一日農夫，藉此讓學童們體悟，農夫種田不易，並了解「誰知盤中飧、粒粒皆辛苦」感受。

杜懿彩說，埤頭是稻米之鄉，她也是農家小孩長大，對每次收割後，一起圍著吃割稻飯的欣喜充滿期待，這次活動也特別以傳統的手工方式來進行收割、脫穀，雖然大小朋友氣喘噓噓，卻也充滿新鮮，希望能讓更多民眾珍惜大地，愛護米食。

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