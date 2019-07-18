身障運動金牌 別縣市12萬 台南只有6萬 議員鳴不平

2019-07-18 19:08

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會跨黨派議員今天與台南市體育總會運身心障礙運動委員會舉行「保護身障、催生體育局」座談會，指南市對於全國身心障礙運動會獎金偏低，好選手被嚴重遭挖角，促市府重視，提高全國身障運動會的獎金，並儘速成立體育局。

跨黨派議員座談 催生體育局

台南市體育總會運身心障礙運動委員會主委蔡有仁表示，南市身障運動選手在全國比賽一直名列前矛，但現今面臨其他縣市的挖角，目前南市選手參加全國身心障礙運動會獎金，金牌只有6萬元，遠不如其他縣市高達12萬元、9萬元，在六都中明顯偏低，導致人才逐漸流失，市府應該要重視這問題。

包括民進黨市議員蔡旺詮、李啟維、林志聰、沈震東、沈家鳳、呂維胤，國民黨議員林美燕，無黨籍議員許又仁、陳怡珍等人，要求市府檢討南市全國身心障礙國民運動會獎勵金發給要點，尤其是獎勵金發給的標準，並另訂自治條例送審。

他們也要求，市府應重視體育，將體育處改制為體育局，以向中央爭取更多資源。

市府副秘書長王揚智表示，今年市府會有具體回應。教育局娟則表示，南市全國身心障礙國民運動會獎勵金發給要點是於民國101年訂定，今年將再評估調整。市府會檢討獎金結構，爭取其他財源照顧選手，並爭取體育處長編制為簡任職等，以及補實缺額，以提升效能。

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