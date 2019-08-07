管制空氣品質 侯友宜宣示2022年燃煤工業退場

2019-08-07 12:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕空氣污染是民眾關心的議題，去年一度成為選戰焦點。為提升空氣品質，新北市政府提出管制措施，市長侯友宜今天宣示，今年底將完成燃煤鍋爐退場、瀝青業燃油改為燃氣等，目標2022年燃煤工業全面退場，落實他的競選政見。

環保局長劉和然今天在市政會議報告說明，過去以來的空氣污染防制作為，新北市的細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度已從2014年的22.3μg/m3降至2018年的15.3μg/m3，接近環保署空氣品質的標準（15μg/m3）。剩下0.3的關鍵差距，將透過今年底即將完成的「燃煤鍋爐退場」及「瀝青業燃料油改氣」兩項政策達成目標。

劉和然指出，在移動污染源管制方面，已淘汰近36萬6000輛二行程機車，後續將與交通局合作運用大數據，建置空氣品質微型感測器，管制高污染車輛，並加強推動綠色運具。

在逸散污染源管制面向，已建立「營建雲」管制系統，連結工務局、水利局進行工程污染管理，並輔導業者加裝施工機具濾煙器，運用空拍及衛星影像管理工地，訂定住宅區燒烤店空污防制管理作業要點，推動樂華、汐止、興仁等環保夜市，全面加裝油煙防制設備。

在固定污染源管制上，瀝青業燃料油將改為燃天然氣，並於明年全面加裝空污連續自動監測設施，此外，預計今年底完成燃煤鍋爐退場，2022年完成燃煤汽電共生機組退場，2022年以後，新北市境內再無燃煤工業；涉及中央權責與民生的林口電廠，將以全國最嚴格的標準管制排放量，降低對空氣品質的影響。

侯友宜表示，3年內一定要讓新北市的PM2.5濃度降低，提升為二級防制區，全面符合國家空氣品質標準，積極守護市民健康，落實他的競選承諾。

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