塵爆後地方盼八仙樂園復業 侯友宜：按規定走

2019-08-07 11:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市八里區的八仙樂園2015年舉辦彩色派對活動，發生粉塵爆炸事件，造成15人死亡、484人受傷的悲劇，新北市政府勒令八仙樂園無限期停業，造成當地經濟蕭條，地方建議市府協助復業。市長侯友宜表示，目前業者未提出復業申請，是否復業按照規定走。

八里區公所今天在市政會議報告指出，過去八仙樂園遊客如織，塵爆後停止營業以來，衝擊觀光產業，當地人去樓空、經濟蕭條，希望市府協助八仙樂園早日復業，帶動觀光經濟發展，並提供居民就業機會。

塵爆案發生後，時任新北市副市長的侯友宜，曾怒嗆業者「一個都跑不掉」，八仙樂園不服無限期停業的行政裁處，向交通部提起訴願而撤銷原處分，新北市政府再提起行政訴訟，台北高等行政法院認為原處分違反比例原則，判市府敗訴，市府持續上訴。

侯友宜表示，目前八仙樂園沒有提出復業申請，在法律訴訟過程中，市府不斷為被害者爭取權益，至於要不要復業，則按照規定走。他期盼八仙樂園能夠面對被害者的傷痛，拿出誠心解決的態度，讓被害者感受業者的溫暖，這才是他最在意的事情。

觀光旅遊局長張其強表示，市府勒令八仙樂園停業只是一種手段，目的是希望業者誠心誠意面對被害者及家屬，市府的立場從過去到現在都一樣，只要業者該面對的問題沒有解決，就會繼續勒令停業。

張其強說，復業的前提必須達成兩項條件，一是法律程序完備，二是業者願意面對被害者、解決問題，若業者提出復業請求，市府將會依法、依理、依情，視業者提出的配套措施進行全面性審視。

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