廖末喜舞蹈劇場經典舞作 南向詩巫國際舞蹈藝術節

2019-08-06 14:29

［記者劉婉君／台南報導］第8屆詩巫國際舞蹈節將於8月13日至17 日，在馬來西亞沙勞越省詩巫市舉行，廖末喜舞蹈劇場2度受邀參加，將帶著經典作品「四月望雨」南向演出，將以一貫的舞蹈美學風格，傳遞福爾摩沙的靈魂之美。

詩巫國際舞蹈節由犀江舞蹈團策劃承辦，獲得馬來西亞沙勞越觀光部、馬來西亞詩巫市政評議會支持，為專為藝術家與藝術團體開放的平台，提供在地、區域與國際間的藝術交流，同時亦是展現多元舞蹈的場域，廖末喜舞蹈劇場將於開幕晚會演出「四月望雨」。

此行另一首舞作「喜鵲之舞」，則以活潑熱情的現代爵士肢體語言，呈現鵲兒的討喜及成人之美，希望能帶給觀賞者內心的悸動與雋永的人情味。

洄游舞集創意統籌林宜頻的作品「真空的國度」，也獲選在實驗劇場演出，創作靈感來自脫北女孩朴研美《為了活下去》的觀後感，使用大量有含意的舞蹈手勢與身體姿勢，交織於時間與空間的流動。

廖末喜舞蹈劇場表示，兩度參與詩巫國際舞蹈節，均是透過非官方管道以甄選方式獲邀，除了將台灣當代舞蹈藝術介紹給當地的華人外，也接觸當地多元的種族與宗教文化，與來自世界各地的舞蹈工作者交流、學習，希望透過具台灣文化特色的表演藝術，促進與東南亞國家的文化交流，提高團隊與台灣的能見度。

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