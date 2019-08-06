宜蘭橋13日起封橋改建 預計年底完工

2019-08-06 13:19

［記者林敬倫／宜蘭報導］已有80年歷史的宜蘭橋，將在13日起封橋改建，宜蘭縣政府今舉行縣務會議，縣府交通處專案報告指出，封橋後，行人、汽機車、15噸以內貨車及大客車均可以通行便橋，15噸以上大貨車北上可改道長堤路、環市南路及環市東路，南下則可改道溪洲路，改建工程預計年底完工，呼籲用路人注意。

宜蘭橋建於1939年日治時期，當時僅兩線道；1968年擴建為現在的4線道，長162.3公尺、寛15.8公尺，是宜蘭市往返礁溪的主要道路，車流量很大。

但橋梁通洪斷面不足，每逢颱風河水都會暴漲至橋底，有淹過橋面的疑慮，必須封橋保障用路人安全，加上橋樑老舊，寛度不足，缺乏人行空間，因此宜蘭市公所不斷向縣府爭取橋梁改建；縣府原計畫將宜蘭橋改建成斜張橋，但設計圖PO網曝光後，卻引發反彈聲浪，全案胎死腹中。

在縣府與市公所廣徵民意後，最終敲定，宜蘭橋將以原平板橋的模式改建，長241公尺，寬21公尺，同樣是雙向4線道，除全新結構，並會增設人行及自行車共用道、景觀平台等，全案今年4月動工，工程先在主橋梁兩側興建通行便橋，13日即可完工啟用，換主橋樑封橋改建。

縣政府今舉行縣務會議，交通處指出，宜蘭橋封閉期間於原橋之上、下游分別設置有南下及北上便橋，以維持原有宜蘭橋提供的交通功能，封閉期間建議汽、機車改由宜興橋或慶和橋通行。

交通處指出，大客車則建議改行其他路線，如有路線固定（如公車）等因素需通行便橋的情況，於下橋處路口禁止右轉，南下便橋下橋後也禁止右轉環河路，至於15噸以上大貨車及聯結車禁止通行便橋，將引導改行省道台9線。

宜蘭縣長林姿妙指出，她已請交通處做好相關的宣導工作，盡量降低施工，對周邊環境的影響，並務必要在年底前，讓工程完工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法