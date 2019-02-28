走過80年歲月 宜蘭橋4月將改建

2019-02-28 15:07

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭橋是連接宜蘭市、礁溪鄉重要橋樑，興建於日治時期，距今走過80年歲月；因橋樑老舊等問題，宜蘭縣政府與宜蘭市公所爭取5點1億元，將於4月拆除改建，預訂明年底完工，施工期間會搭設南、北各一座單向便橋，因應交通需求，但因迴轉空間不足，便橋禁行連結車輛，請改道行駛。

宜蘭橋建於1939年日治時期，僅有2線道；1968年擴建為現在的4線道，長162點3公尺、寛15點8公尺；宜蘭橋車流量相當大，興建迄今已80年。縣政府與宜蘭市公所考量橋樑老舊，寛度不足，缺乏人行空間，通洪斷面不足阻礙水流，以及一、二代橋上構系統不一致等問題，積極爭取拆除改建。

全案將在4月底動工，明年底完工；新的宜蘭橋長達241公尺，寬21公尺，同樣是雙向4線道，除全新結構，並會增設人行及自行車共用道、景觀平台等。

縣府交通處副處長李欣立說，施工期間將「全面封橋」，為疏解交通需求，會在上、下游各搭設一座南北通行的單向便橋，便橋禁止連結車、砂石車等車輛通行，車輛請走員山長堤路，接台9線行經宜蘭市外環道往返，縣府會立告示牌也會加強宣導，盼駕駛人配合。

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