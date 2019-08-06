台灣西部最大產地 歸仁釋迦節結合秈米讓你嚐鮮...

2019-08-06 13:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南歸仁的釋迦，是國內西部栽種面積之最，正進入收成期，區農會將舉辦產業文化活動，全力行銷，今年結合特色秈米，推出造型饅頭與芝麻燒，還規劃小旅行，體驗採果之外，還首度安排造訪難得開放的陸軍輕航基地，近距離參觀眼鏡蛇攻擊直升機的英姿。

歸仁釋迦節將於本月18日舉行，區農會今天為活動造勢，包含立委王定宇，以及議員郭鴻儀、許又仁、吳禹寰，還有公所、市政府等各界都到場力挺，氣氛熱絡。

今年歸仁區農會今年也與嘉南藥理大學合作，運用當地優質秈米，由餐旅管理系師生團隊研發出口感特殊、創意十足的釋迦造型饅頭，還有芝麻燒等產品，限量推出，在活動期間讓民眾嚐鮮。

歸仁文化中心更邀請知名音樂人簡上仁，創作「歸仁是一個好所在」與「歸仁釋迦」等2首歸仁之歌，活動當天由國小學生聯手獻藝，唱出地方的美麗風情。

18日的釋迦節，在歸仁區農會前登場，除了展售活動之外，也安排系列的才藝表演助興，也規劃了吐籽王、Google王，以及天才小釣手等親子闖關遊戲，還有四健成果發表、聯合義賣、DIY課程，內容豐富。

配合產業文化活動，也策劃了「釋曾相似小旅行」農遊，體驗採果樂，並走訪歸仁知名景點，還能參觀難得開放的輕航基地。

參加小旅行的民眾，可品嚐美味的秈米餐，都取用在地食材，享用之後的竹筒，則由七甲五街花卉產銷班長黃毅斌教作組合盆栽，頗有意思。

歸仁區農會總幹事翁淑雲表示，當地釋迦栽種面積約62公頃，以崙頂里為主，今年收成穩定，因此全力推廣，不僅籌辦產業文化活動，還配合規劃「釋迦月」行銷，到信用部、供銷部，以及徠‧歸仁飯店等消費，或者辦理指定業務，都可獲贈紀念小禮。

市政府農業局副局長李建裕說，國內釋迦栽種面積約2700公頃，多在台東，台南有77公頃，歸仁佔了62公頃，是國內西部最大產地。

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