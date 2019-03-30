台東地區農會慶農民節 釋迦評鑑2冠軍出爐

2019-03-30 11:53

［記者張存薇／台東報導］台東地區農會今天舉辦農民節活動，除感謝農民一年來的辛苦付出，也表揚151位模範農民，其中農友易川旗、謝謹鴻分獲釋迦、鳳梨釋迦優質果園品鑑冠軍，東區農總幹事李建通表示，東區農種植面積不僅是全縣最多，品質也最佳，未來除現有外銷管道外，亦將持續拓展美、日、東南亞國家外銷市場！

東區農農民節活動今天上午在農會廣場舉行，農民朋友開心參加，慶祝屬於自己的節日，各單位也準備腳踏車、電視、良質米等獎品供會員摸彩，抽中者無不笑得合不攏嘴。

台東地區農會轄下包括台東市、卑南鄉，大目釋迦種植面積約1700公頃、鳳梨釋迦則約2100公頃，佔全縣的7成，李建通說，東區農釋迦品質非常好，除持續拓展外銷管道，也調整釋迦收入保險相關規定，更能保障因天災等造成損失的農民權益。

他說，大目釋迦以內銷為主，收入保險採用台北第一果菜市場均價計算，外銷為主的鳳梨釋迦則以東區農收購像計價，此外，鳳梨釋迦部分計算時更分為太平溪以南、以北兩區域，更能精準保障農民因天災造成農損的權益。

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