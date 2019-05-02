台東釋迦農福音！2600萬補助鐵條支柱抗颱風

2019-05-02 14:15

［記者黃明堂／台東報導］為幫助台東釋迦抗颱及增迦產量，農糧署補助農民為釋迦架設鐵條支柱，每公頃最高3萬元，估計有1600戶農民有需求，總經費2600萬元，昨天已正式核定，。

農糧署署長胡忠一今天到卑南鄉頂岩灣釋迦園現勘，向農民宣布此一訊息，並強調過去並無補助鐵條支柱的例子，因立委劉櫂豪爭取，農糧署也確認有助於釋迦抗颱，因此核定補助。

劉櫂豪指出，尼伯特風災後，因為台東釋迦園受創嚴重，他爭取釋迦園水平棚架及網室的相關設施補助，但因造價昂貴，去年農民設計以鐵條支架來強化抗災設施，劉櫂豪特別向中央爭取以試辦計畫協助，期待能達到預期抗災效益。

已經在釋迦園施設鐵條支柱的果農曾能立說，果樹加裝支柱後，枝葉不易隨風搖動，就算颱風來，主幹及枝幹也大多完好，防颱效果明顯，果實也不易掉落，但鐵條並不便宜，一支要好幾百元，政府補助，可減輕負擔。

農糧署表示，釋迦種植面積在一分地以上即可申請，鐵條的規格必須直徑7分、長6尺以上，每根補助購買金額的1/3，最多50元，每公頃最高補助3萬元。

農糧署說，先前已請台東縣政府調查，約有1600戶農民、共860公頃的釋迦園有此需求，估計補助金額2600萬元，已請縣府協助執行此一補助案。

另外，農糧署今年也補助農民施設價格較高的水平棚架，補助造價的1/2，每公頃最高45萬元，今年度即日起到5月底受理申請。

不過，有農民反映為了抗颱，早已等不及，先行施作水平棚架了，農糧署原本強調必須先申請待勘查後才能施工，予以補助，但經劉櫂豪反映，胡忠一同意追認到今年1月1日起，只要憑發票及相關單據，完工者仍可補助。

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