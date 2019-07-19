台東冷凍釋迦外銷大阪 日女導演大讚好吃如冰沙

2019-07-19 13:30

［記者黃明堂／台東報導］台東地區農會研發冷凍大目釋迦，獲台東縣政府協助外銷日本，近日將運15公噸到大阪，由阪急百貨銷售；日本女導演酒井充子今天在台東搶先試吃，口感驚艷，她說好像冰沙，會像台灣珍珠奶受到日本人歡迎。

台東縣長饒慶鈴、農業處長許瑞貴，與台東地區農會理事長楊招信、總幹事李建通等人今天共同宣布大目釋迦前進日本市場，2顆裝一袋，在日本的售價是日幣2800元，相當於一顆售價台幣400多元，是相當高貴的水果。

冷凍大目釋迦可以常溫解凍，也可以微波急速解凍食用，饒慶鈴示範以40秒微波，取出後切半，以湯匙挖取果肉食用，饒慶鈴說，入口像冰沙，待逐漸回溫，又有吃鮮果的感覺。

日本紀錄片女導演酒井充子曾到台東拍「台灣萬歲」紀錄片，目前正籌劃拍攝蘭嶼紀錄片，多次到台東，也吃過釋迦鮮果，今天應邀試吃解凍釋迦，口感出乎她意料的好，她說，跟吃鮮果是不同的口感，真的像冰沙。

酒井充子說，絕大多數日本人沒吃過釋迦，這種切半用湯匙吃的方式，會很受日本人喜愛。她說，台灣的珍珠奶茶風糜日本，台東釋迦也會很受歡迎。

饒慶鈴說，釋迦是台東重要的高經濟農產品之一，台東釋迦栽種面積有5500公頃，其中大目釋迦的栽種面積就佔了一半。長年來，大目釋迦面臨不易保存的問題，難以外銷。幸好，經過地區農會團隊的努力，順利把熟成的釋迦，以零下50度的低溫冷凍方式，進行殺菌、抗氧化處理，保持釋迦的鮮度及色澤，通過檢驗程序非常嚴格的日本，且在去年順利送往北美、日本試水溫，今年繼續銷日，從7月24到30日在大阪市阪急百貨梅田總店將有台東正宗大目釋迦展售，直接面對消費者。

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