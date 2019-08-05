樂音陪伴精神病友 旮勒思南樂團好給力

2019-08-05 13:58

［記者陳賢義／台東報導］衛福部台東醫院精神科辦理「珍愛生命，關懷病友，歡度88節」演唱活動，邀請「吹南風，晒音樂」的旮勒思南樂團來到精神科病房演唱時下流行歌曲，溫馨陪伴讓病友好歡喜；部東醫院表示，盼能藉由演唱建立病友培養正當休閒，促進心理健康，並以音樂、歌聲展現活力與精神。

「旮勒思南」在原住民語意為「家人」，樂團主唱王湘芸、鼓手鐘正田都是家人，結合這次活動主題「珍愛生命，關懷病友，歡度88節」格外有意義，甫到任的部東院長樊聖十分支持。表演過程中，台上台下歡樂打成一片，病友阿金平時很緊張焦慮，在歌手的鼓勵下，隨著音樂歌聲起舞，跳完舞後開心的不得了。

同在醫療單位服務王湘芸說，這一場演出是最快樂的演唱，尤其看到病友願意與歌手互動跳舞。看著病友從坐著到起身跳舞這一個小小的動作，一般人會因為害羞而怯步，病友願意跳舞更需莫大的勇氣與鼓勵。鼓手鐘正田則說，能對病友投入實際關懷，用音樂散播愛心與歡樂，協助精神病友們重返社會感到非常有意義。

部東心理師周牛莒光表示，歌唱表演可紓解病友的思親之情，特別是父親節的前夕，藉由音樂思念親人，另外在現場聆聽演唱與歌手互動的刺激，也可以讓病友增進自我信心，都能提高病友的人際參與度與學習重新接觸人群，對病情會有所改善。

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