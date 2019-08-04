自然界捕鼠神器 黑翅鳶猛抓老鼠育幼雛

2019-08-04 10:18

〔記者蔡文居／台南報導〕鳥友最近在南部某地發現一巢黑翅鳶，育有3隻幼雛，親鳥為了育雛，來來回回捕捉老鼠餵食，在短短3小時內，共記錄抓到了9隻老鼠，其捕鼠技術之高超、神速，令人嘆為觀止，堪稱是「自然界的捕鼠神器」。拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷說，農田如果有了黑翅鳶看守，比施放老鼠藥還有效，而且又不傷害環境及健康。

黑翅鳶體長約30餘公分，約略大於斑鳩，其羽色黑白分明，在台灣多種猛禽中，相當容易辨識。過去，黑翅鳶在台灣難得一見，僅在離島金門有少數族群，近年來開始在台灣各地繁殖，現在在台灣平地已不難看到。

黃蜀婷說，這一巢黑翅鳶就位在都市的邊緣，育有3隻幼雛，目前已可離巢餵食。黑翅鳶主食為老鼠，也會捕捉小鳥等小動物。根據現場鳥友的觀察黑翅鳶親鳥捕捉獵物餵食幼雛的過程，在清晨5點到上午8點短短的3個小時內，一共捕捉到9隻老鼠，外加1隻棕三趾鶉，可以說是農田老鼠的剋星，如果農民能在農田架設木椿、棲架供牠們停棲，鼠害將可大為減少。

黃蜀婷說，根據屏科大最近的一項研究顯示，台灣猛禽體內普遍驗出老鼠藥。台灣核准的老鼠藥都是抗凝血劑，中毒的動物會逐漸內出血，約5至7天才會死亡。因為這樣的特性，導致中毒的老鼠仍會四處移動而被天敵捕食，毒害的影響層面比劇毒農藥更廣卻不易察覺。

研究結果顯示，在平原和低海拔地區常見的5種猛禽中，主食鼠類的黑翅鳶老鼠藥檢出率高達9成，且檢出的平均濃度也最高。此外，有腐食習性的黑鳶（老鷹）和主食蛇類的大冠鷲則排名第二，常見的鳳頭蒼鷹和領角鴞，老鼠藥的檢出率也都超過5成。

她說，該研究指出，過去我們常認為，台灣平原淺山野生動物最大的危機是棲地消失和破碎化，但是都忽略了這個難以察覺的毒害威脅。2015年停辦全國農地滅鼠週，減少免費老鼠藥的發放和濫用，然而由環保署主導的居家滅鼠週每年仍持續在辦理。

她說，過去鳥友也曾觀察到1隻大冠鷲的幼鳥，呆滯長不大、無法飛行，後來突然從巢中暴斃往後仰跌落，研判應該就是慢性中毒死亡。從屏科大的研究，可以了解到，老鼠藥對猛禽的危害，已非常嚴重。

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