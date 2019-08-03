六甲、佳里表揚模範父親 子女奉茶、K歌同樂

2019-08-03 18:00

〔記者楊金城／台南報導〕台南市六甲區今天表揚11位模範父親「晶鑽爸爸」，其中百歲人瑞陳朝川獲選六甲模範父親，11位得獎人的家人一起陪出席開心領獎，奉茶表達感恩。佳里區也在今天表揚模範父親，別出心裁舉辦歌唱比賽，讓得獎爸爸開心。

六甲區長陳啓榮說，父親是家庭支柱，藉由表揚活動，向父親們為家庭、子女犧牲奉獻的無私精神表達敬意。表揚活動有贈匾，也以花束傳情及奉茶感恩禮，來感謝父親多年來的付出與辛勞，同時結合公益視障按摩及家扶義賣，讓模範父親表揚大會格外溫聲。

今年六甲區的模範父親有陳景淋、莊全福、蔡義弘、陳朝川、陳元、謝博淵、林進興、方阿盛、翟雄、郭天一、李華祥等11人。

台南市佳里區公所今天表揚模範父親，則首次舉辦歌唱比賽，邀請受表揚父親與親屬一同歡唱，讓老爸們開心。

今年佳里區26位模範父親，有邱（左車右武）雄、林水河、黃春燈、陳金土、王阿明、蘇耀生、劉森燦、黃江漢、黃文聰、謝順章、楊輝煌、許阿鐘、王石允、石國平、張仲和、黃良榮、陳清會、蘇鳳吉、陳主恩、吳菊雄、楊旺朝、黃清兩、林新財、陳合春、黃烱瞭、黃平太等。

佳里區長朱雅宏說，透過模範父親的選拔、表揚，強調家庭功能對社會的正面力量，子女對父親往往都有些距離，藉由活動的設計讓子女表達對父親的愛與感謝。

歌唱比賽中，模範父親黃平太演唱《愛拚才會贏》，唱作俱佳，炒熱氣氛。最後由模範父親黃春燈的孫子楊侑鈞以一曲《媽媽》奪得冠軍，祖孫非常開心。另外，模範父親王石允的妻子許莉禎盛裝出席，非常吸睛，也榮獲特獎。

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