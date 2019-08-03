麻豆表揚21位模範父親、12對鑽石婚楷模 家人齊出動

2019-08-03 16:56

〔記者楊金城／台南報導〕麻豆區公所今天舉辦慶祝父親節活動，表揚21位模範父親、12對鑽石婚楷模，向家庭最堅強的「靠山」爸爸祝福與致敬，鑽石婚楷模歷久彌新的夫妻相處之道，提供現代年輕人學習的好榜樣。

麻豆區長孔慶瑤頒發賀匾給21位受獎的「晶鑽爸爸」模範父親，也向全天下的父親表達感謝，說一聲『父親節快樂」。

麻豆區晶鑽爸爸李昭順、林棖山、李寅、陳錦礎、黃進丁、林水致、黃水谷、盧忠賢、方政雄、李正雄、李天球、王武雄、黃春隆、邱安昇、林昆川、李文波、陳文炳、陳錦德、謝木春、郭國泰；自強爸爸黃耀隆。其中李昭順代表麻豆區獲選台南市晶鑽爸爸。

麻豆區今年12對鑽石婚楷模，有施千斤和施黃劉、柯士成和柯李金鶴、陳合順和陳林錦、林（口後）和林李雪鳳、林水相和林李秀娥、林登祿和林張金鶴、陳奇清和陳黃栢、朱麗水和朱陳金治、陳久明和陳吳吝、陳錦榮和林員、陳金龍和陳王阿英、王雅男和王劉桂花。

其中91歲施千斤和90歲施黃劉，結婚長達67年，施千斤曾任麻豆興農里6屆24年的里長，服務認真，鄰里肯定，去年12月才卸任，以前當里長，不好意思提報自己鑽石婚楷模，現任里長孫施秀蘭提報老里長夫婦獲選鑽石婚楷模，實至名歸。

施千斤和施黃劉從年輕「答嘴鼓」到現在，感情愈好，施千斤說，牽手嘮叨唸幾句，聽過就好。兒孫出動近20人，今陪著老夫婦倆高興領獎。

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