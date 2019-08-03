「阿毋鎖勒」係蝦毀？模範父親回到過去「上學去」

2019-08-03 12:54

〔記者詹士弘／雲林報導〕「阿毋鎖勒」、「花枝魷魚麵」、「黑皮發的絲短」，這是什麼碗糕啊！林內鄉公所為給模範父親一個另類的父親節，今天開了「林內老學堂」，邀模範父親上學去，回到過往歲月，戴起黃色小學生帽，讓父親重溫小時候上學的情景，尋找最純真的回憶。

「黑皮發的絲短」原來是happy father's day，「花枝魷魚麵」就是what's your name，而「阿毋鎖勒」則是I'm sorry，高齡多在6、70歲的林內模範父親們，重新穿上學生服，來到林內老學堂，尋找孩時上學的回憶，回味最純真的歲月，下課後到「福利社」一起咬著古早味棒棒冰消暑。

林內鄉長張維崢表示，在以前艱困的年代，尤其是2、30年代出生的父執輩們，求學不是一件簡單的事，上課除了要注意防空警報隨時避難外，以師為尊的年代上課是很嚴肅拘謹的，話雖如此，但是小學生時期是每個人一輩子最無憂無慮、不知負擔為何物的時光。

張維崢說，這次模範父親主題活動就要在這個特別的日子，帶著為家庭煩惱、憂心、付出大半輩子的父親們回到最難忘的美好童年時光。小時候父母無怨無悔的付出陪伴我們成長，而現在年邁的父母最想要、需要的就是我們「嗣小」的陪伴，一家大小共同參與並留下美好的回憶，就是給阿爸最好的父親節禮物。

父親節表揚活動以「阿爸上學趣」為主題，將小學教室的場景搬進表揚會場，並設計有趣的課堂節目，結合小遊戲，讓平時嚴肅的阿爸們，回到童年學生時期，與班上同學上課搗蛋、把老師搞瘋的情境。

林內鄉108年父親節表揚名單：林中村：陳天送（78歲），林北村：羅嘉郎（77歲），林南村：鄭照峰（76歲），林茂村：陳榮三（79歲），烏麻村：張勝欽（72歲），烏塗村：蕭家聰（84歲），坪頂村：張周義（73歲），重興村：張春男（82歲），湖本村：廖梁麒（63歲），九芎村：蔡海棋（80歲）。

其中由林南村鄭照峰先生，代表林內鄉模範父親接受縣政府表揚，鄭照峰曾任林內鄉代表、農會職員、擔任義警義消，現在仍在林內鄉老人會任總幹事為鄉里服務，實為子女學習模範。

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