新營表揚23位模範父親 公所送貼心攝影

2019-08-03 17:00

〔記者楊金城／台南報導〕新營區今天舉辦慶祝父親節活動，23位表揚「晶鑽爸爸」模範父親，其中張兆榮代表新營獲選台南市晶鑽爸爸，公所貼心為每位模範父親一家人拍攝照片。

新營區長魏文貴頒贈賀匾和紀念禮品給晶鑽爸爸，並聘請專業攝影師為模範父親一家人拍攝合照，獨具留念意義的相片將會裝上精美相框再送到每位模範父親家中以表祝賀。

特別是表揚會場並設有宣導防災、登革熱防疫主題的宣導專區，公所期許透過防災防疫教育宣導，強化防災應變和防治登革熱，將防災防疫觀念擴展至家庭及社區。

新營區23位晶鑽爸爸獲獎人為：林惠政、黃順良、許臣王、莊和安、李樹東、王英林、郭惠賢、許物、張樹根、張兆榮、黃曜中、傅登輝、莊備、程榮輝、劉振昌、沈輝霖、吳永發、陳星達、王福榮、林義華、洪財山、邱神樂、蔡德次。

代表新營獲選台南市晶鑽爸爸的張兆榮，是新營知名的婦產科醫師，他為回饋母校，捐助新民國小及南新國中興建音樂館並成立音樂資優班，也為母校國防醫學院募款興建校友會館及醫學圖書館之裝潢，並曾榮獲教育部推動社會教育有功奬、第四屆國家公益奬及全國好人好事代表等，深獲鄰里讚揚。

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