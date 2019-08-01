鬼月到 小心不要觸犯這「22個禁忌」 以免惹禍上身

2019-08-01 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕每年的農曆7月是「鬼月」，而今天為鬼門開的第一天，在民俗觀點這個月份有許多禁忌要小心不要觸犯，塔羅牌與星座專家小孟老師為大家整理22條鬼月禁忌，提醒網友們在鬼月期間要小心遵守，避免冒犯了「好兄弟」。

臉書粉絲專頁「靈機文化—紫微斗數、八字算命、風水運程、星座命理專家」po出小孟老師 整理的鬼月22條禁忌表，貼心提醒民眾小心不要觸犯，以免有意外發生。

1.不可稱「好兄弟」為「鬼」。

2.不宜游泳，因為若在水中有冤屈的好兄弟無法投胎轉世，會「抓交替」。

3.不宜看30年以上的老房，相傳好兄弟容易在鬼月時待在以前居住的地方徘徊，若八字輕者很容易因此沖煞。

4.半夜時避免待在醫院，若是臥病的好兄弟，會對醫院有許多的回憶，若後代無供奉祖先，祂們很容易在醫院徘徊。

5.避免傍晚至廟宇附近走動，因為許多有冤屈的好兄弟，會找廟宇的神明伸冤，因此傍晚後廟宇周圍會有許多好兄弟。

6.晚上不宜吹口哨，因為口哨的頻率與陰間相近，容易召喚到好兄弟們。

7.不宜晚上曬衣服，因為好兄弟找不到地方會依附在濕衣服中。

8.不宜持咒，因為鬼月持咒會吸引到許多好兄弟來聽經，若所持符咒有驅邪效果，會傷害到祂們。

9.半夜不宜吵鬧，因為半夜吵鬧容易驚擾到好兄弟們，使自己的睡眠品質變差。

10.不宜亂拍打前方人的肩膀，因為很容易嚇到人，導致對方被好兄弟上身。

11.半夜勿亂撥號，以免好兄弟接通電話。

12.不宜在山林間與空曠地拍照，因為容易捕捉到好兄弟的身影。

13.半夜不宜點檀香或薰香，否則會容易吸引到好兄弟們聚集。

14.不宜拜陰廟，因為陰廟在鬼月時會更陰，容易撞好兄弟。

15.不宜一直說「死」這個字眼。

16.不宜玩試膽大會、筆仙與碟仙等活動。

17.不宜半夜看鬼片，因為好兄弟可能會聚集一起看。

18.中元普渡時切勿罵髒話，以免激怒到正在用餐的好兄弟。

19.至旅館時記得攜帶艾草粉或鼠尾草。

20.如果真的要開刀，時間選在白天會比較好。

21.搬家入厝時間選在正中午時對運勢會比較好。

22.避免娶親時在傍晚放鞭炮，否則夫妻間容易失和。

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