棉花糖隔天吃會消風？ 網友有解

2019-08-01 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕棉花糖是許多小朋友的童年回憶之一，鬆軟蓬鬆的口感讓人欲罷不能，有網友在網路po文表示，孩子昨天參加活動拿到棉花糖，原po便要求他們隔天才能吃掉，沒想到隔天蓬鬆的棉花糖「消風」，讓她感到相當頭痛不知道要如何向孩子解釋。

該網友今日晚間在臉書「爆怨公社」po出1張照片，可以從照片中看到塑膠袋內有1根竹籤被紅色的糖絲纏繞，似乎是消風的棉花糖，原po在貼文中表示「棉花糖昨天還好好的，今天變成這樣叫我怎跟孩子交代（因為是我叫他們明天在吃的）」，並標註這個棉花糖是孩子們參加活動後送的。

網友們看到貼文後紛紛留言「天氣熱，棉花糖會融化啊～」、「棉花糖一定要在當天吃完」、「痾......再去買一支，別失信於孩子」、「再去買一隻回來交差吧」，有網友分享自己小時候的回憶「我小時候也為了這樣哭過.....但是我自己捨不得吃，結果隔天起來看到大哭XDD」、「想起小時候爸爸第一次從夜市買回家給我們吃，是剩下乾巴巴的竹籤，因為爸爸沒有用袋子包起來的衝回家，我和姐姐兩人是狂笑地舔竹籤」、「我小時候也有這種經驗。我爸打算隔天要給我驚喜。結果當他拿出來的時候，我哭了（幼稚園大班）」。

有網友提供防止棉花糖消風的方法「昨天剛好有買，老闆教我們沒吃完拿去冰就不會融化，昨天沒吃直接冰冷藏真的沒融化」、「還沒要吃的或吃不完的要放冰箱哦，才不會『消風』」、「聽說要封好冰冰箱」。

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