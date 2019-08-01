26個英文字母唸不全 偏鄉國中生練功升到B級程度

2019-08-01 16:10

〔記者林曉雲／台北報導〕高雄偏鄉地區的潮寮國中與中芸國中75名同學，暑假接受4周魔鬼訓練，在實踐大學教授陳超明帶領團隊的幫助下，在酷熱的教室裡，上午跟著英文老師、下午圍著來自全國12所大學的大哥哥大姐姐，開啟前所未有的英語大進擊，中芸國中劉姓學生本來連26個英文字母都唸不全，但訓練結束，他考國中7年級題目竟成功達到B級，獲得最大進步獎。

由教育部國教署指導，立委林岱樺促成，實踐大學講座教授陳超明帶領高雄市英語提升計畫的老師、以及來自台灣各地的16位大學伴，在暑假中，翻轉這些小朋友的英語學習歷程。

陳超明教授一直主張「學會比教完更重要」，他表示，這群幾乎放棄英文學習的小朋友，在漫長的4周、每天7小時的英語學習中，幾乎「一週抵1.5年」的學習，在4周前，有人無法寫完26個字母，有人單字沒有認識幾個，4周後，中芸國中及潮寮國中，達到B以上的學生來到6成、7成。

令人驚艷的是，這些過去幾乎要放棄英文的國中生，在四周的鍛鍊下，19個同學通力合作演出長達20分鐘的改編音樂劇「綠野仙蹤」，穿插表演及歌曲，營造出充滿浪漫、樂趣的音樂劇。其中，即將升國中8年級學生陳鼎元、王元佐，敢演敢秀，英文朗朗上口，發音清楚；而中芸國中金姓學生主動學習，從無法念完一句英文句子，到今天上台演戲，完全能掌握台詞，進步神速。

陳超明教授一直主張「學會比教得完重要」，也帶著團隊共同實踐這樣的教學理念。團隊成員、路竹區下坑國小劉懿文老師以「倒吃甘蔗」來形容，看到小朋友一句一句念出英文，非常感動。」；參與潮寮國中教學的馬可珍老師則表示，「小朋友主動要求要寫更難的學習單，完成不可能任務。」；中芸國中陳正宗教務主任表示，四周密集課程，第一次教完一本繪本，學生都進步了，明年再辛苦也要繼續辦下去；而潮寮國中校長江政福校提供雞排給每天最進步的學生，他說，要永續耕耘，明年要是沒有政府經費，他要去募款。

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