彰市光復路老郵局搬遷 原址拆除蓋影城

2019-07-31 20:31

〔記者湯世名／彰化報導〕走過半世紀的彰化市光復路郵局，即將跟市民說「再見」！光復路郵局將於9月16日暫遷至和平路上的一處辦公大樓持續為民服務，原址則將全部拆除，改建為地上6樓、地下3樓的國賓電影城、商場、美食區等複合式商城，最快若能在今年動工興建，預計4年後完工啟用，新建大樓一樓將再作郵局使用，期望能帶動周邊繁榮，連日來已有許多網友號召把握機會，前往現址拍照留念。

興建於1966年的光復路郵局，曾經是彰化郵局總局，因郵政業務量擴增，中華郵政公司在中央路興建彰化總局大樓後，光復路郵局重要性減低，由於郵局距彰化火車站僅百餘公尺，在2016年辦理招商說明會時，吸引許多重量級業者高度興趣，其中尤以國賓影城業者看好此黃金地段商機，雙方一拍即合，完成簽約，並重新規劃為複合式商業大樓。

按照規劃，光復路郵局預計在9月16日搬遷到斜對面的和平路55號彰化銀行旁大樓，持續為民服務，目前已加緊趕工，至於總面積高達560坪的光復路郵局原址，郵局規劃未來將作為地上6樓、地下3樓的複合式商業大樓，其中地上6樓部分，分別將作為國賓影城、美食區、商場等消費型態，1樓則將待原址新建完成啟用後，仍然作為郵局；地下3樓則作為停車場，方便更多的民眾停車，解決停車位不足的問題。

走過半世紀的光復路郵局即將搬遷並拆除作為複合式商城，消息傳出後，連日來有許多民眾網路號召前往現址拍照留念，有民眾感到依依不捨說，光復路郵局對於他們來說，有深厚的情感，真希望可以保持舊有建築，作文創用途，另外再蓋一棟新大樓，把這棟歷史悠久的建物留給下一代。

彰化郵局局長張耀中表示，郵局目前正持續辦理招標中，只要招標完成，立即發包動工拆除重建，預計工期為4年，未來完工啟用後，勢將成為彰化市的新地標，帶動整個火車站周邊更大的商機，提供民眾更多元的消費商圈。

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