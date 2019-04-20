寄違禁品害郵局被罰 最快11/1起郵局可向寄件者求償

2019-04-20 12:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕民眾交寄文件或物品時，航空郵件因有違禁品遭查獲，以往罰鍰都是中華郵政吸收，交通部昨日預告修正「郵件處理規則」，明文規定寄件人應承擔郵件因內裝有禁寄物品責任，若致中華郵政公司有損害者，可向寄件人請求賠償。另外，日前曾發現有尚未發行郵票外流，民眾直接拿來使用的情況，這次修正時一併增新規定，郵票從發行日起才具備交付郵資效力，使用尚未發行郵票屬欠資郵件，中華郵政可不寄送。交通部表示，修法規劃11月1日正式實施。

今年2月發生一起民眾收到一封信件，上面貼著隔天才要發行的東沙環礁國家公園郵票，以前也曾發生過多起尚未正式發行郵票，卻已提前外流情況。

中華郵政發言人郭純陽表示，郵票發行前就會先送至各郵局，且會特別叮嚀窗口當天才能拿出來賣，最近確實有發生提前外流情況，只要有抓到外流員工一定就會懲處；這次郵件處理規則將修正，可避免民眾與郵局在實務上，就郵費交付與否產生的爭議。

中華郵政收件時，雖然會詢問寄件者裡面是否有含違禁品，民眾說沒有通常就會選擇相信民眾，除非郵包外型詭異、有奇怪聲響、重量異常，才可能會依規定拆包查看或拒寄。

卻也因此，每年都會發生多起航空國際或離島包裹，遭航警或海關查出內含不得寄送的化學粉末、高壓縮罐、打火機等違禁品開罰；而被開罰時中華郵政去向寄件者說明或要求寄件者支付時，通常都不會獲得回應，甚至有民眾直說沒規定可向寄件者求償，所以每次10萬、20萬的罰鍰都是由中華郵政公司自行吸收，相當不合理。

郭純陽表示，民眾都會有取巧心理，就算被抓到下次他們還是會繼續寄，因為也不會受罰，航警雖有時會請中華郵政改善不一定直接開罰，但還是要向民眾建立正確法治觀念，這次修法可向寄件者求償，對告知民眾不得寄違禁品有幫助。

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