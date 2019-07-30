幫網友存錢！？ 抱500萬「玩具鈔」進郵局

2019-07-30

每捆十萬僅有兩張真鈔

〔記者王冠仁／台北報導〕史上最狂存錢法？楊姓女子攜帶面額近五百萬元的玩具鈔，到郵局要存入他人帳戶，郵局人員處理第一筆九十萬元鈔票，雖然每捆十萬元鈔都用捆鈔條綁妥，還蓋銀行戳章，但馬上發現，每捆只有前後兩張是真鈔，其餘都是玩具鈔，立刻報警逮人；楊女手法粗糙、動機怪異，檢警不排除不法集團把她當「白老鼠」，看能不能騙過銀行，將深入追查。

台北地檢署近來收到一起「詐欺案」，三十五歲楊姓女子日前拿著一個大布袋到台北市某郵局，先從布袋內拿出九十萬千元鈔，要存入一個非她名下的帳戶。郵局人員發現這些鈔票每十萬元一捆，每捆鈔票用捆鈔條綁妥，捆鈔條上甚至有銀行戳章；但馬上發現，每捆鈔票只有前後兩張是真鈔，其餘是十分粗糙的玩具鈔，經點鈔機點鈔，確認只有兩張真鈔並報警。

捆鈔條上還蓋銀行戳章

員警趕到，在楊女身上查獲面額近五百萬元的玩具鈔票，以及三十多萬元真鈔，還有一台小型點鈔機。

楊女告訴檢警，她透過網路認識王姓網友，王聲稱工作太忙沒時間跑銀行，要她幫忙存錢。王日前拿一個大布袋給她，布袋內裝有近五百萬元紙鈔與一台點鈔機等。

楊女說，她無償幫忙，還說每捆鈔票都用捆鈔條綁妥，不知當中有假鈔。但楊女說不出對方真實身分，細節也無法交代，檢警不排除她有收受酬勞才幫忙，認為涉犯詐欺罪。

疑被不法集團當白老鼠

資深刑警說，一般詐欺車手都是從銀行領錢，從沒聽過車手去銀行「存錢」，研判可能有不肖集團異想天開，認為行員不會檢查用捆鈔條綁妥的鈔票，想「以小博大」，又擔心被識破，才找楊當替死的「白老鼠」。

另名高階警官說，以警方現在辦案技術，查金流並非難事，就算楊女「闖關成功」，銀行後端發現後仍可循線揪出；況且現在銀行及郵局人員行事謹慎，整捆綁妥的鈔票存入時仍會檢查，企圖以真鈔混假鈔存款簡直不可能。

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