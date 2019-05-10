7000元鞋子不回收？彰市清潔隊這麼說

2019-05-10 20:01

〔記者劉曉欣／彰化報導〕舊衣、鞋子、枕頭、棉被，到底算是一般垃圾，還是要回收？

臉書社團《彰化人大小事》貼出影片，彰化市清潔隊沿街收垃圾，有位婦人拿著大紙箱要交給資源回收車，裡頭有鞋子、舊衣、枕頭、棉被等等，清潔隊員直接說鞋子不收，婦人回說「一雙7000元鞋子不回收？」，由於紙箱內東西種類很多，清潔隊員以沒有分類為由，請婦人拿回去分類，婦人則認為是清潔隊在拒收！

彰化市長林世賢表示，舊衣只要是乾淨、完整的，清潔隊都會回收，再賣給回收商，能夠物盡其用、但如果是髒的或是破的衣服，或是貼身衣物，就要交給垃圾車，當作一般垃圾，至於鞋子、包包、棉被、枕頭，因為無法回收再利用，就要當作一般垃圾丟棄，彰化市清潔隊已連續兩年拿下全縣第一名，對於垃圾清運與資源回收都非常盡心盡力。

彰化市清潔隊長林群富表示，這位婦人因為把枕頭、鞋子、棉被、舊衣還有雜物等等，統統都裝在紙箱內，根據規定，資源回收垃圾也要分類才收，所以，隊員才會請婦人把東西拿回去分類，並非拒收。

林群富說，這位婦人最後在現場把紙箱內的東西分類，舊衣給回收車回收，其它物品就丟到垃圾車；依照規定，如果垃圾未分類的話，可以開罰，最低1200元起跳，但都會先予以勸導。

林群富說，彰化市以往有設立舊衣回收箱，由招標業者來負責回收，自從2016年8月間，得標業者提前解約後，就由清潔隊來負責回收工作。

林群富指出，去年回收舊衣高達123.3公噸，回收商每公斤收購價是3元，去年舊衣回收所得為36.99萬元；由於溪州焚化爐焚燒各公所垃圾的收費為每公噸1000元，因此，如果舊衣沒有回收的話，就要多花一筆費用。

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