不是送肉粽！彰化市曉陽地下道首次封閉 原因是…

2019-03-12 17:13

〔記者湯世名／彰化報導〕30年來頭一遭！彰化市曉陽路地下道周邊今天突然張貼公告，今晚8點起封閉，直到13日清晨6點，這是曉陽路地下道啟用通車30年來首次封閉，市民議論紛紛，甚至有人誤傳為是要「送肉粽」。彰化市公所工務課說，他們是要進行曉陽路地下道入口處至中正路路面瀝青刨除重鋪柏油工程，因此需要封閉10個小時，呼籲用路人改道行駛中華陸橋或中央陸橋。

彰化市公所說，原本去年底就要施工，但因為經費問題終於順利發包，工程分兩階段進行，第一階段是從曉陽路地下道入口處至中正路二段路口處約50公尺長路段，需要將曉陽路汽車道、機車道雙向全線封閉，封閉施工10小時。

第二階段則是分為14日、15日兩天施工，為了不影響車輛通行造成塞車，14日從上午8點起施工，盡量趕在入夜前停工，15日早上8點繼續施工，預計當天晚間前全部完工。施工路段則是從中正路二段路口處起至中山路口約300公尺長路段封閉。

曉陽路地下道封閉施工消息傳出，由於是通車30年來首次封閉，不少人相互告知消息，也有人誤以為是要封閉地下道送肉粽，令人啼笑皆非。

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