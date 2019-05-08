流浪狗4年暴增5倍高達5000隻 彰化市民人心惶惶

2019-05-08 21:36

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市流浪狗數量居高不下，犬隻騷擾甚至傷人事件也層出不窮，市公所粗估全市流浪狗數量已從4年前的上千隻，暴增到目前多達逾5000隻，市長林世賢坦言「全市73個里全都有流浪狗群聚或為害的問題！」成群流浪狗已讓市民人心惶惶，覓地設臨時收容所刻不容緩，必要時還將號召獸醫師到各社區為狗狗結紮，徹底解決流浪狗為患的問題。

彰化市近年來頻傳流浪狗追咬路人事件，除了縣道139線大彰路、台鳳里早有族群數量眾多的流浪狗追逐用路人，臉書社團也常有民眾PO出流浪狗成群結隊在市區出沒照片、影片，包括曉陽路、南郭路、旭光路、大埔路、延平路等處都曾出現流浪狗大軍，顯示流浪狗已從山區擴展到平地市區，前天甚至出現一段家貓慘遭10多隻流浪狗圍攻咬死影片，引發市民人心惶惶。

市長林世賢指出，根據縣府4年前的資料顯示，當時彰化市流浪狗數量曾逾1200隻，4年後的今天，由於零安樂死政策，以及寵物狗遭棄養等問題，他估計全市流浪狗數量已有多達逾5000隻，暴增近5倍之多，繁殖速度驚人，「幾乎全市73個里都有流浪狗群聚或為害的問題！」

他說，另根據資料顯示，八卦山上的流浪狗收容中心，最大留容數為161隻，目前在養數有124隻，收容比例近8成，已明顯不敷使用，解決流浪狗問題刻不容緩。

林世賢強調，他已決定另覓臨時收容所來安置流浪狗，除了國道1號、3號周邊空地，市區偏遠處也是設置的地點，但根本的源頭管理，是將生命教育向下扎根，並且將狗狗晶片植入加強管理，任意遺棄狗狗者也應加強開罰，若有必要，他將號召獸醫師到各社區為狗狗結紮，以徹底解決彰化市流浪狗為患的問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/