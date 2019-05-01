狗滿為患！彰市流浪狗爆量1300隻 公所準備這樣做...

2019-05-01 18:53

〔記者湯世名／彰化報導〕全國各地流浪狗數量居高不下，犬隻騷擾甚至傷人事件也層出不窮，惟不少縣市流浪狗收容處所「狗滿為患」，彰化縣流浪狗收容中心收容比例已高達逾7成，彰化市流浪狗數量卻有多達1292隻，明顯不敷使用，市長林世賢今天為此在座談會中，研議在彰化市設置一座流浪狗臨時收容處所，以此來解決各里頻傳的流浪狗騷擾、傷人事件。

根據市公所資料顯示，目前全國公立流浪狗收容所共有32間，收容比例逾8成的有18間，彰化縣位於芬園鄉大彰路旁的流浪狗中途之家，最大留容數為161隻，目前在養數有124隻，收容比例逾7成，以目前彰化市初估遊蕩的流浪狗約有1292隻，已明顯不敷使用。

市長林世賢今天在座談會中指出，彰化市流浪狗問題始終無法獲得妥善處理，近來更頻傳流浪狗不僅會追逐行人，甚至破壞路邊車輛，各里里長更頻頻向市公所反映，流浪狗咬傷行人或騎士為躲避流浪狗而摔傷的情形也時有所聞。

經各里相關代表人員提意見集思廣益，共同探討因應對策，最後林世賢定調，為改善彰化市流浪狗問題，配合零撲殺政策，希望能以台中市動物之家為標竿，除提供流浪狗一處良好的臨時收容處所，並規劃可愛動物展示區，推廣珍愛生命及動物保育觀念，供學校戶外教學及市民假日休閒的場所，創造觀光休閒的效益。

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