鼓勵「生產報國」 南投「兒少多功能福利館」動土了

2019-07-30 13:33

〔記者謝介裕／南投報導〕在各界引頸期盼下，「南投縣兒少多功能福利館」新建工程，今日舉辦動土典禮，完工後除了供社區民眾使用以外，也將設立全縣第1座公私協力托嬰中心，可收托40名嬰幼兒，藉此減輕家長負擔，提升縣內生育率及友善育兒環境，共為改善少子化問題盡分心力。

該福利館位於南投市三興里民族路與文化路交叉路段，占地面積約1296平方公尺，將興建4層樓建築，1樓規劃里民中心及辦公室，設置戶外休閒空間、社區活動中心，供社區居民活動聚會及休閒場所；2樓為兒童及青少年福利服務中心，設置團體活動室、團練室，作為供青少年展覽、表演或辦理大型活動的文化交流場所，並將進駐專業社工，推動社會安全網工作，提供社區內弱勢家庭福利服務；3樓托嬰中心可照顧40名嬰幼兒，讓父母安心工作；4樓則為倉儲空間。

今日動土典禮由縣長林明溱主持，包括立委許淑華、馬文君、南投市長宋懷琳及各級民代都到場，顯見該館對社會福利及人民權益的重要性。

縣長林明溱指出，社會福利是南投發展的第一優先，縣內目前尚無托育中心，縣府遂從3年前開始籌措興建兒少多功能福利館所須的5000萬元經費，加上透過都計通盤檢討方式，才如願將原為保護區的地目變更為機關用地，如今動土展開興建，預計明年底可望完工。

立委許淑華、馬文君表示，三興里是南投市人口較多的里，長期以來因土地關係未能設置活動中心，該多功能福利館不僅提供社區使用，更兼顧老中青三代，也將幼兒納入整體規劃，相信對未來育兒福利有所幫助，也讓年輕一輩都能更放心成家及「生產報國」。

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