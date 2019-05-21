1個書包3個鉛筆盒 引爆國小師被控體罰霸凌學生事件

2019-05-21 15:22

［記者黃美珠／竹縣報導］時代力量新竹縣議員連郁婷總質詢時爆料，新竹縣某國小爆發為了3個鉛筆盒，女老師竟把小二男生壓制在地長達15分鐘的疑似教師體罰、甚至霸凌學生事件！

連郁婷抨擊該校事發後沒有立刻就這起兒少事件做通報，讓通報機制蕩然無存，對兒童和少年的保護機制遭到嚴重挑戰，要求縣府立刻檢討，對延遲通報者裁罰。

縣府社會處表示，這起事件校方最初認定是學生攻擊老師的校安事件，所以第一時間有向教育處做校安通報、但沒向該處做兒少事件的通報。後經呈報中央重新認定本案應屬兒少事件，校方有遲延通報問題，該處會對學校開罰。

縣府教育處表示，事發後校方原要啟動內部的教評會調查，因家長和協助通報的人本教育基金會新竹辦公室要求交校外第3方公證人處理，因而改呈報縣府教師專業審查委員會執行。

但因專審會和教評會處理的不適任教師重點各自不同，前者聚焦在違反教師法第14條第14款有關「教學不力或不能勝任工作」的部份。教評會則專責同法第14條第12款「體罰或霸凌學生」上面，所以專審會最後用程序不符為由裁定「不予受理」，把全案打回學校，交由教評會自行調查。

校方表示，他們會在收文後啟動教評會，14天內完成調查和做出相關報告。至於面對社會處可能的裁罰，他們會再說明事發時因無人受傷，且跟家屬達成共識是「師生衝突」，當下認定屬於「一般校安通報」並非兒少事件，才會沒有通報社會處。

人本新竹辦公室主任李慧貞轉述家長投訴說，這起事件發生在4月10日早上10點半過後。當時剛上課，事發班級的健康課科任老師「搜」某男童書包，發現內有3個鉛筆盒，因此責備男童怎麼帶那麼多，引發回嘴，男童被認出言不遜。

這時老師便抓過男童以「鼻子碰鼻子」方式，大聲嗆男童「隨便你」，造成男童驚嚇和耳膜疼痛而把老師推開，結果男童再被指「毆打老師」。

隨後老師當著全班的面，跨跪在男童身體2側，用自己的下肢去壓制男童雙腿，再用雙手去壓制男童2隻手腕，使男童仰躺朝天長達15分鐘之久。期間打掃阿姨、隔壁班導師、輔導室組長都到場過，但無人制止，直到導師趕到才把孩子抱起。

李慧貞直言，確實這個男童的情緒容易高張，但沒有障礙。為人師表者「搜」學童書包後，還以成人的身分指控說被小二孩子「毆打」？事實上這是老師在體罰和霸凌學生。學生家長弱勢到擔心持續被學校污名化，不願也不敢出來面對外界的關心。

連郁婷說，老師的前述作法不無有妨害自由之嫌，她的其他律師朋友們聽了也都忍不住喊告。

校方表示，男童的情緒很容易衝動，為此他們安排專輔老師給予輔導至少1年，期間也多次建議家長帶往就醫，但家長始終難以接受。

他們初步調查了解，事發當時老師是在指導小朋友檢視自己的書包重量，以免負荷過重而不利健康，絕非所謂的「搜」書包。

因為看到男童書包內有3個鉛筆盒，所以老師是指導男童如何替書包「減重」，男童不接受且情緒開始加溫、甚至大聲尖叫。

老師起先努力安撫，不但無效，男童還先後揮出2拳攻擊老師，但都被老師出手抓住，男童疑似為了掙脫而跟老師一起扭倒在地。

老師主張她是擔心孩子真的會暴衝發生意外，才會將他壓制著、不敢放開，想說持續安撫可能很快就沒事，也才會沒有派其他學生對外求援，但絕對沒有體罰或霸凌男童。

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