1個書包3個鉛筆盒 引爆國小師被控體罰霸凌學生事件

［記者黃美珠／竹縣報導］時代力量新竹縣議員連郁婷總質詢時爆料，新竹縣某國小爆發為了3個鉛筆盒，女老師竟把小二男生壓制在地長達15分鐘的疑似教師體罰、甚至霸凌學生事件！
連郁婷抨擊該校事發後沒有立刻就這起兒少事件做通報，讓通報機制蕩然無存，對兒童和少年的保護機制遭到嚴重挑戰，要求縣府立刻檢討，對延遲通報者裁罰。
縣府社會處表示，這起事件校方最初認定是學生攻擊老師的校安事件，所以第一時間有向教育處做校安通報、但沒向該處做兒少事件的通報。後經呈報中央重新認定本案應屬兒少事件，校方有遲延通報問題，該處會對學校開罰。
縣府教育處表示，事發後校方原要啟動內部的教評會調查，因家長和協助通報的人本教育基金會新竹辦公室要求交校外第3方公證人處理，因而改呈報縣府教師專業審查委員會執行。
但因專審會和教評會處理的不適任教師重點各自不同，前者聚焦在違反教師法第14條第14款有關「教學不力或不能勝任工作」的部份。教評會則專責同法第14條第12款「體罰或霸凌學生」上面，所以專審會最後用程序不符為由裁定「不予受理」，把全案打回學校，交由教評會自行調查。
校方表示，他們會在收文後啟動教評會，14天內完成調查和做出相關報告。至於面對社會處可能的裁罰，他們會再說明事發時因無人受傷，且跟家屬達成共識是「師生衝突」，當下認定屬於「一般校安通報」並非兒少事件，才會沒有通報社會處。
人本新竹辦公室主任李慧貞轉述家長投訴說，這起事件發生在4月10日早上10點半過後。當時剛上課，事發班級的健康課科任老師「搜」某男童書包，發現內有3個鉛筆盒，因此責備男童怎麼帶那麼多，引發回嘴，男童被認出言不遜。
這時老師便抓過男童以「鼻子碰鼻子」方式，大聲嗆男童「隨便你」，造成男童驚嚇和耳膜疼痛而把老師推開，結果男童再被指「毆打老師」。
隨後老師當著全班的面，跨跪在男童身體2側，用自己的下肢去壓制男童雙腿，再用雙手去壓制男童2隻手腕，使男童仰躺朝天長達15分鐘之久。期間打掃阿姨、隔壁班導師、輔導室組長都到場過，但無人制止，直到導師趕到才把孩子抱起。
李慧貞直言，確實這個男童的情緒容易高張，但沒有障礙。為人師表者「搜」學童書包後，還以成人的身分指控說被小二孩子「毆打」？事實上這是老師在體罰和霸凌學生。學生家長弱勢到擔心持續被學校污名化，不願也不敢出來面對外界的關心。
連郁婷說，老師的前述作法不無有妨害自由之嫌，她的其他律師朋友們聽了也都忍不住喊告。
校方表示，男童的情緒很容易衝動，為此他們安排專輔老師給予輔導至少1年，期間也多次建議家長帶往就醫，但家長始終難以接受。
他們初步調查了解，事發當時老師是在指導小朋友檢視自己的書包重量，以免負荷過重而不利健康，絕非所謂的「搜」書包。
因為看到男童書包內有3個鉛筆盒，所以老師是指導男童如何替書包「減重」，男童不接受且情緒開始加溫、甚至大聲尖叫。
老師起先努力安撫，不但無效，男童還先後揮出2拳攻擊老師，但都被老師出手抓住，男童疑似為了掙脫而跟老師一起扭倒在地。
老師主張她是擔心孩子真的會暴衝發生意外，才會將他壓制著、不敢放開，想說持續安撫可能很快就沒事，也才會沒有派其他學生對外求援，但絕對沒有體罰或霸凌男童。
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時力新竹縣議員連郁婷抨擊，從某國小老師被控涉嫌體罰霸凌小二男童、學校卻沒有在事發24小時內通報兒少事件，可見我們的社會安全網依舊有破洞。（記者黃美珠攝）
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時代力量新竹縣議員連郁婷（左）要求縣府社會處處長李國祿（右）對沒有即時通報兒少事件的國小開罰。（記者黃美珠翻攝）
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新竹縣政府社會處處長李國祿今天證實將會對事發國小沒有通報兒少事件一事開罰。（記者黃美珠攝）
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時代力量新竹縣議員連郁婷（左）針對事發國小老師涉嫌體罰、霸凌學生一事質詢縣府教育處處長劉明超（右）。（記者黃美珠翻攝）
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新竹縣政府教育處處長劉明超直言，因為程序不合，事發小學老師被控涉嫌體罰霸凌學生一案，該處專審會已經退回學校，改由校內啟動教評會調查處理。（記者黃美珠攝）