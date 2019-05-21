少事法立院初審過關 12歲以下兒童去刑罰化

2019-05-21 12:06

〔記者吳政峰／台北報導〕立院司法及法制委員會20日通過「少年事件處理法」修正案，司法院21日特別解釋本次修法重點，其中最特別的就是刪除「觸犯刑罰法律兒童由少年法院處理」的規定，換言之，12歲以下的兒童未來如果觸犯刑罰，將不再由司法機關介入，而是全面回歸教育與社福體系行政協助，輔導轉向，避免他們過早進入司法系統而遭受創傷。

司法院指出，草案刪除兒童的刑事處罰規定，主因在於7-12歲的兒童屬於12年國教的服務對象，這階層的孩子應由教育部提供適性教育，配合社會福利機構的行政輔導，方能符合保護兒童的目標，而因本條文需要行政機關的配套準備，定公布後1年施行。

至於12-18歲的少年，司法院表示，為保障兒童權利公約揭示的少年健全成長發展權，草案明定對於「無正當理由經常攜帶危險器械」、「有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律」、「有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰之行為」的少年，首先去除其「虞犯」身分標籤，改以關注其是否處於犯罪邊緣而曝露於危險之中，需要特別的照顧和保護，而有保障「曝險少年」健全自我成長的必要。簡言之，即把「虞犯少年」改為「曝險少年（Risk Expsoure Teenagers ）」，避免汙名化或標籤化。

司法院強調，草案也決定建置「行政先行」機制，於112年7月1日前沿現制仍由少年法院處理，其後，則先由「少年輔導委員會」結合福利、教育、心理、醫療等相關資源，對曝險少年施以適當期間輔導，如評估確有必要，始請求少年法院處理；故未來將實現行政輔導先行，再以司法為後盾的同心圓理論，協助曝險少年不離常軌，不受環境危害。

司法院解釋，本次還增訂多元處遇措施，增設醫療機構、執行過度性教育措施，由少年法院整合兒少相關服務資源，研商兒少最佳處遇或銜接服務；強化少觀所鑑別功能，少年觀護所人員應遴選具有少年保護之學識、經驗及熱忱；落實少調官實質到庭原則，落實協商式審理精神；引進修復式司法制度，少年法院得視情況轉介適當機關、機構、團體或個人進行修復。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法