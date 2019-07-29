高階秘書不說的生存術…周純如分享

2019-07-29 14:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕捷易通科技董事周純如應勞動部勞動力發展署中彰投分署勞動學苑邀請，將於8月2日參加「產業勞動力永續發展研習」活動，與民眾分享高階祕書不說的雲端工作術，希望幫助求職者和上班族提升職能，傳授職場必勝術。

有11年秘書經驗的周純如，畢業第1份工作是公文收發助理，當時收發公文時，是使用空白紙本，每天畫線、寫主旨及來文者等，讓各部門簽收，但她漸漸覺得這種方法沒效率，便把它改成Excel表，依部門分類。有了這次經驗，她不只提升工作效率，更獲得主管認同升職為祕書。

她記得第1次跟老闆發生衝突，因為不滿老闆明明自己誤記日期，竟然在大庭廣眾下指責她，年輕的她當場大聲說：「我不做了！」事後老闆希望她再回來上班，周純如察覺自己也有不夠周延的地方，主動改變做法，每天5點下班前，跟老闆重複確認隔天的行程，同時詢問老闆是否安排了行事曆外的其他行程，會反省自己有哪些地方可以再改進，老闆看見她的改變，更加倚重她。

不少上班族都會感嘆工作永遠做不完，陷入「窮忙」，周純如也曾經歷過天天加班，每天提早到公司，最後一個下班。後來，她開始善用雲端的Google或App等各項工作術，加以運用在自己的工作領域，提高工作的效率。

周純如將以「過來人」的經驗分享實體文書檔案管理方法、雲端工作術、蒐集資料技巧、善用APP拿回時間主導權、跨界工作創造效率及時下最夯的雲端整合應用等。

8月勞動部接連在彰化縣鹿港鎮勞動學苑舉辦研習課程，除了安排周純如主講「高階祕書不說的雲端工作術」，8月16日由簡報練功團創辦人江樵主講「視覺化簡報製作關鍵技巧」、8月30日NLP國際專業教練張智傑主講「如何用NLP（神經語言做標竿學習）」。

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