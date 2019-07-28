影片曝光！北橫榮華段整片山壁滑落 塵土飛揚嚇壞民眾

2019-07-28 12:19

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區台7線（北橫公路）32.5公里處的山壁，今天上午7點40分起發生坍塌崩落，面積約200平方公尺，造成台7線交通雙向中斷，無法通行；過程中，整片山壁像瀑布般衝下來，不但蓋住台7線整段路100多公尺處，還揚起大量土塵，民眾直擊大自然坍塌崩落，直呼驚悚、「太可怕」。

大溪警分局榮華派出所，已派人於兩端警戒及疏導管制，並通知復興工務段派員處理。同時呼籲欲行駛該路段的用路人請提前變道，注意行車安全。

公路總局復興工務段表示，現場在復興區榮華橋附近，坍方落石造成交通雙向阻斷，無人車傷亡，第一區養護工程處已派員清除落石中，請用路人盡早改道或於現場耐心等候，預計今天中午12點先恢復單線雙向通行。最新道路通阻情形請上公路總局省道即時路況系統，或利用公路總局省道即時路況APP查詢。

復興區公所前秘書周星文呼籲遊客不要上到高義這邊，宜蘭方向過來的人車也會在華陵以上通知折返。他說，這3天復興山區午後都有大雨，研判山區土壤水分高又不容易很快排水，才會造土石流成坍方，先前也有一次，但是沒有這次大，儘管這段路因為地形狹窄施工不容易，地方希望公路總局能用有效的工法改善坍方問題。

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