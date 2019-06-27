高市連日大雨 茂林山區驚傳土石崩落

2019-06-27 13:10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市連日大雨，茂林山區今驚傳土石崩落，地方居民表示，從清晨5時到10時許，驚傳土石崩落，所幸無人受困，水利局初判是林班地，因連日下雨，造成土石崩落，已請區公所持續觀察中，將通知林務局做後續處理。

茂林山區因連日大雨，今驚傳土石崩落，造成地方居民嚇壞，雖然沒有造成人員傷亡，但居民擔心大雨持續下，會形成堰塞湖，危及住戶安全。

不過市府水利局表示，該地應為林務局的林班地，因連續豪雨，造成土石崩落，已請區公所持續觀察中，且中央氣象局未發布豪雨特報，形成堰塞湖機率不大。

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