福建省山崩掩蓋道路 汽車被沖走、1人死亡

2019-06-14 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建省武平縣13日因連日強降雨，導致該縣平川街道東門市場旁的山坡發生山崩，多輛停在路旁的汽車當場被土石流波及，其中有名男子不幸罹難。

綜合中媒報導，事發在下午4時許，連日的強降雨引發山崩，東門市場南側的祥勝路瞬間遭土石沖刷，多輛臨停道路兩側的汽車因此被沖走或掩埋。

事發後道路幾乎被土石掩蓋，造成交通中斷，附近商家受到影響，因此當局緊急啟動應變機制，及出動搜救隊全力救災。救災行動超過3小時時，搜救隊在現場發現1名38歲男子受困車內，但救出後已無生命跡象。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法