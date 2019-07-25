響如鞭炮聲！中國貴州大山崩 已釀15死30失蹤

2019-07-25 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州省六盤水市23日晚間發生一起山崩事件，官方指出，總共救出26人，其中11人生還，15人死亡，另有30人失聯。有專家表示，受困者存活的機率可能不大。

綜合中媒報導，受到連日暴雨影響，23日晚間9點20分左右，貴州省六盤水市水城縣雞場鎮坪地村岔溝組發生山崩。坪地村一名村民回憶稱，當時山崩的聲音像放鞭炮，自己聽到有人喊「救命啊」，高壓線都斷掉了。另有村民指出，事發時只聽見轟隆隆的聲音，持續大約一分鐘。

現場搜救指揮官黃杰說，救援行動因雨斷斷續續，「泥土和水的混合飽和度已經超標，山體又在開裂，大概有10多處。」他說，目前搜救難度大，風險增加，受困者的存活機率可能不大。

根據調查，這起山崩事件有23戶受到波及，涉及27棟房屋，其中21棟被掩埋。這23戶共77人，其中有21人在外已取得聯繫，官方指出，截至24日晚間6點，共搜救出26名受困者，其中11人生還、15人死亡，另外還有30人失蹤。

據生還者表示，還有8名外來人口進村目前下落不明，如消息屬實，失蹤人數將上修。

另外，有記者在搜救現場發現一隻生病的搜救犬，牠脖子上套著護頸、吊著點滴，一旁照顧的消防員指出，這隻搜救犬抱病參加任務，搜救時又被石頭砸傷。

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