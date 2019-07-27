致力原住民兒童繪本創作 國小主任卓惠美樂此不疲

2019-07-27 21:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮大成國小主任卓惠美為泰雅族原住民，課餘致力原住民教育文化傳承工作，近10年完成4本原住民兒童繪本創作，獲得金鼎獎、數位優良出版品及多國書展入選等肯定，她也將近年的電子書插畫及繪畫創作成果於埔里藝文中心田園藝廊展出，與愛書民眾分享。

卓惠美是仁愛鄉力行村泰雅族原住民，雖然長年在外就學、任教，但童年的部落生活點滴仍鮮活烙印在腦海，也成為她的創作啟蒙，2008年讀到「老人的腳」這首詩，也讓她想起自己的阿公，於是於2011年著手創作第1本繪本書《阿公的大腳丫》，獲得第5屆數位出版金鼎獎最佳藝術人文類電子書獎，獲瓜地馬拉台灣出版專區代表入選肯定。

創作力豐富的卓惠美近幾年又完成《大樹》、《想織布嗎？孩子》、《彩虹貓尋親》等繪本創作，也獲得文化部優良課外讀物、德、義大利國際童書展台灣館數入出版專區代表入選。

最近她特別將近幾年繪本書的手繪稿及繪畫創作整理，今起至8月7日於埔里藝文中心田園藝廊展出。

卓惠美表示，希望能透過故事、繪畫等熟悉的方式，讓自己的文化走出傳統，賦予新生命而能生生不息，原住民文化創作，也成為課餘最大的興趣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法